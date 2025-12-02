El Club Ajedrez Andreu Paterna revalida el título en el Campeonato Provincial de Veteranos +50 por equipos
El Club Ajedrez Andreu Paterna se alzó con la victoria en el Campeonato Provincial de Veteranos +50 por equipos, sumando su tercer título consecutivo en la competición
El Club Ajedrez Andreu Paterna volvió a imponer su dominio en la tercera edición del Campeonato Provincial de Veteranos +50 por equipos, disputado en en el polideportivo de Benimaclet. El conjunto paternero revalidó el título y suma ya tres victorias en sendas ediciones celebradas de esta competición. El torneo reunió a un total de 21 equipos.
El club patenero casi hizo pleno pues obtuvo 11 puntos de 12 posibles, sumando cinco vicorias por un solo empate. Este desempeño les permitió superar por dos puntos al Ateneo Marítimo y al Benimaclet, que completaron el podio.
Los campeones
El equipo campeón estuvo formado por Paco Sánchez, José Roca, Joaquín Ballester y José Torrés, siendo este último el jugador más destacado del campeonato: firmó seis victorias en las seis rondas, registrando el mejor balance individual de todo el evento.
La competición se desarrolló, bajo el formato de tres jornadas dobles y con la modalidad de ajedrez relámpago (25 minutos + 10 segundos por jugada), lo que añadió un componente extra de intensidad y exigencia técnica a las partidas.
Jorden Van Foreest, campeón de Europa Blitz
En el plano internacional, el Club Ajedrez Andreu Paterna ha celebrado también el reciente éxito de uno de sus integrantes más consolidados, Jorden Van Foreest, quien se proclamó campeón de Europa en la modalidad Blitz el pasado fin de semana.
Van Foreest, ajedrecista de amplio reconocimiento en el circuito internacional, compite de forma habitual con el club paternero, que ha mostrado su satisfacción por este nuevo hito deportivo y por poder contar en sus filas con un jugador de su nivel.
