Compromís critica la pérdida de Campofrío en Torrent: "Se ha ido el centro que más trabajo aportaba"

Compromís per Torrent ha criticado que ni la alcaldesa del municipio, Amparo Folgado, ni el PP de la Generalitat Valenciana, "hayan intentando mantener la fábrica de Campofrío en la capital de l'Horta Sud", después de sufrir los estragos de la dana. Por contra, dicen los valencianistas, el Consell ha adjudicado 11 millones de euros para trasladar la sede productiva a Utiel, en un polígono, el Tollo, "que está muy cerca del río Magro, una zona que se inundó también en la dana".

Para Compromís, estas decisiones hacen peligrar el trabajo de "más de 30 familias torrentinas", pues "hemos perdido posiblemente el centro productivo que más puestos de trabajo directos e indirectos aportaba a la economía torrentina; hemos perdido unos valiosos recursos económicos que dejará de aportar la actividad industrial", explican los valencianistas.

En este sentido, recuerdan la ayuda directa de once milones de euros a la empresa cárnica tras la dana y lamentan que se destinen recursos públicos para "favorecer el traslado de las instalaciones a una nueva ubicación, que se encuentra muy cerca del río Magro, junto a la zona que se inundó como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024".

Además, el portavoz del grupo municipal de Compromís-Podem-Esquerra Unida, Xavier Martí, ha explicado que hay más de 350 personas que trabajaban en la planta de Torrent que todavía están afectadas por un Erte, sin que el nuevo traslado garantice al 100 % sus puestos de trabajo y sin que parte de las ayudas proyectadas por el cambio de ubicación se destinen a compensar a la plantilla afectada.

Además, según el acuerdo al que ha llegado el Consell de la Generalitat Valenciana, las ayudas se dan solo con el único compromiso de mantener la planta en Utiel durante cinco años, "pero sin tener ninguna obligación de garantizar el puesto de trabajo a los trabajadores y las trabajadoras afectadas de Campofrío Torrent".