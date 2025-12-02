Foios amplía la recogida de muebles a todos los viernes

El Ayuntamiento de Foios amplía, desde este viernes, 5 de diciembre, el servicio de recogida de muebles y desechos domésticos que habitualmente se prestaba el segundo y el último viernes de cada mes, y pasa ahora a realizarse todas las semanas.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha expresado que “con la ampliación del servicio de recogida de trastos contribuimos a mejorar nuestro pueblo en un sentido muy amplio, ya que así, por un lado, se reducen los vertidos descontrolados, lo que tiene beneficios ambientales y en el espacio público, y, por otro lado, aumenta el bienestar y la calidad de vida del vecindario porque le proporcionamos facilidades para deshacerse de los enseres que dejan de ser útiles”.

Por su parte, la concejala de Servicios Municipales y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Foios, Amparo Pérez, ha manifestado que "la limpieza y el mantenimiento de nuestras calles es una prioridad de este gobierno municipal, por eso, intensificamos la recogida de muebles viejos, una de las demandas ciudadanas que desde el consistorio hemos tratado de darle una respuesta efectiva y eficiente”.

Semanalmente

Tal como se ha estado haciendo hasta ahora, el camión de recogida de trastos y desechos domésticos pasa a primera hora del viernes por las calles de Foios, pero en lugar de hacerlo dos veces al mes, a partir del 5 de diciembre será semanalmente.

Desde el consistorio se insiste en que los muebles y los enseres para desechar se tienen que sacar y dejar ordenadamente cerca de los contenedores a partir de las 20 horas del jueves.

Sanciones si no se cumple la normativa

La Policía Local de Foios recuerda que puede multar por incumplimiento de las normas de convivencia, por ejemplo, si los desechos domésticos no se depositan en la vía pública de la forma adecuada o fuera del horario establecido. Es decir, se sancionará si se retiran los voluminosos antes de las 20 horas de jueves o cualquier otro día de la semana.