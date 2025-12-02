Incendio en un restaurante de Bonaire

A primera hora de esta mañana se ha declarado un incendio en el restaurante Foster's Hollywood del centro comercial Bonaire de Aldaia. El humo ha alertado a trabajadores y clientes que se habían acercado en la mañana de este martes a este concurrido centro comercial. Además, esta franquicia de comida americana se encuentra en la zona del parking principal, justo en el acceso a la entrada principal de la zona comercial, y el humo fue detectado por numerosas personas que en ese momento se encontraban accediendo al área.

Tras recibir el aviso en Emergencias, se ha movilizado varias dotaciones de Bomberos y agentes de la Policía Local de Aldaia.

Los bomberos han sofocado rápidamente las llamas, que al parecer, según se está investigando, procedían del interior de la cocina.

La Policía ha acordonado la zona para evitar el paso de gente, hasta que se extinguiera el incendio y se asegurara el perímetro.

Otro incendio en un restaurante

En septiembre de 2022 el centro comercial también fue escenario de un incendio que también afectó a un establecimiento de restauración, el McDonalds. Un fuego que se desató sobre el medio día y donde acudieron seis dotaciones de bomberos. En ese momento, las llamas calcinaron absolutamente todo el local, dejando el bajo inservible. El suceso obligó a desalojar a cerca de un centenar de personas rápidamente, pues el fuego se propagó de forma muy veloz, cuando una decena de personas estaban comiendo en el restaurante.

