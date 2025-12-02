Massanassa impulsa la participación vecinal con diversos concursos navideños

Massanassa se prepara para vivir unas fiestas navideñas llenas de tradición y participación con la convocatoria de una nueva edición del Concurso de Belenes y el Concurso de Balcones Iluminados 2025/2026, organizados por el Ayuntamiento con el objetivo de involucrar al vecindario y dinamizar el ambiente festivo en las calles del municipio.

El Concurso de Belenes, dirigido a todas las personas residentes en Massanassa, contará con dos categorías: Particulares y Entidades, ambas dotadas con 375 euros en premios, distribuidos en tres galardones (150 €, 125 € y 100 €). Las personas inscritas serán avisadas por teléfono del día en que el jurado visite los belenes para su valoración.

Por su parte, el Concurso de Balcones Iluminados vuelve a animar a la ciudadanía a decorar las fachadas de sus hogares con creaciones visibles desde la vía pública. En esta modalidad se otorgarán tres premios económicos de 200 €, 150 € y 100 €, respectivamente.

Las inscripciones para ambos concursos estarán abiertas hasta el 15 de diciembre de 2025 a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento o de manera presencial en el Registro de Entrada.

Desde el consistorio destacan la importancia de mantener vivas estas iniciativas, que combinan tradición, creatividad y participación ciudadana.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden contactar con la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en el Edificio Sociocultural (2.º piso), o llamar al 96 125 19 61.

Tarjetas Navideñas

La población infantil seguirá con su parte creativa con el tradicional concurso de Tarjetas de Navidad que organiza el servicio de Cultura del Ayuntamiento de Massanassa, que cada año reúne más de 800 tarjetas navideñas dibujadas por el alumnado de los centros educativos. La ilustración y poema ganadores serán la felicitación de Navidad y Año Nuevo 2026 para toda la población. Además, de recibir un lote de libros para los niños y niñas ganadores, y un lote de libros para las bibliotecas escolares.

Ecaparates navideños

Además, desde el servicio Reforça Massanassa del Ayuntamiento de Massanassa también se ha promovido como cada año el concurso de escaparates navideños ‘Massanassa Nadalenca 2025’. Este año participarán más de 20 establecimientos y, como novedad, la población podrá votar por las tres mejores decoraciones navideñas para entrar en un sorteo de 3 tarjetas de 100 € para consumir en el comercio local. Una iniciativa que busca fomentar el espíritu navideño en las calles, pero también hacer que la ciudadanía visite el pequeño comercio y lo apoye. Doble premio, porque los tres mejores escaparates serán premiados con 700, 500 y 350 € respectivamente.

Estos son los comercios participantes:

DULZIA. Avda. Josep Alba i Alba, 25

GAUDIM ESPAI EDUCATIU. C/ Joanot Martorell, 2

LA IGUANA. C/ Partida del Divendres, 4

LA VARITA AZUL. C/ 9 d’Octubre, 23

FARMACIA BOIX. C/ 9 d’Octubre, 33

BAR CAFETERÍA ROSETA. Pl. Alt Millars, 2

JOSMA TORRES FOTOGRAF. Pl. Parc Camp del Turia, 8

MARTA CASTAÑO ESTÉTICA. Pl. Parc Camp del Turia, 9

CRISTINA ESTÉTICA. C/ Partida del Divendres, 21

PELUQUERÍA CORTES. Avda. Blasco Ibáñez, 45

ESTÉTICA OLAYA DEL POZO. Avda. Blasco Ibáñez, 45

ESTUDI PINTURA. C/ Sant Roc,17

CARNICERÍA PLANES. Avda. Blasco Ibáñez, 125

FORN PASTISSERIA SANT MIQUEL. C/ Sant Miquel, 22

ESTUDIO FOTOGRAFÍA LORENA AROCHA. C/ Doctor Fleming,13

AGENCIA DE VIATGES VALKIRIA. Avda. Blasco Ibáñez, 113

ITECH FLASH. Avda. Blasco Ibáñez, 117

RED BUS ACADEMY CB. C/ Font Cabilda, 9

PELUQUERIA CH. C/ Pare Ignasi Casany, 7

PAPERERIA DIVENDRES. C/ Partida del Divendres, 4

LENCERIA CORSETERIA LUIZA. Avda. Blasco Ibáñez, 157

¿Cómo funciona la votación del público?

- Recoge tu papeleta de votación en los establecimientos participantes a partir del 5 de diciembre.

- Visita al menos 3 comercios participantes y pide que te sellen la papeleta.

- Elige hasta 3 escaparates diferentes y asígnales 5, 3 y 1 punto (5 puntos al que más te guste, 3 al segundo y 1 al tercero).

- Deposita la papeleta en las urnas habilitadas y entra en el sorteo de 3 tarjetas de 100 € para comprar en el comercio local.