Muere Germán Cervera, que fue edil de Alianza Popular en Torrent

Germán Cervera, quien fuera concejal en la oposición de la corporación municipal de Torrent entre los mandatos de 1983 a 1987 y 1987 a 1991 ha fallecido. El torrentino, que formó parte de las primeras etapas de la democracia española, se presentó por primera vez a las elecciones en las listas de Coalición Alianza Popular; Partido Demócrata Popular; Unión Valenciana y Unión Liberal en 1983 por la parte de Unión Valenciana. Estaba en el número cinco de la lista electoral. En ese mandato, en el que gobernaron los socialistas, Cervera ejerció como concejal en la oposición.

En 1987 volvió a ir en las listas como independient, pero dentro de la propuesta de la Federación de Partidos de Alianza Popular (la antecesora de lo que ahora es el Partido Popular). En esos comicios, Cervera iba de número tres. El torrentino ha fallecido esta semana.

German Cervera, foto de la corporación entre 1983 y 1987 / L-EMV

Paco Nemesio, que compartió con él años de política local en Torrent, le recordaba hoy como una persona "significativa". "Era una persona muy inteligente, con mucho sentido común", señalaba. "Vino a la política como representante de lo que luego fue Unió Valenciana. Tenía 15 años más que yo y siempre le vi como una persona muy segura, muy sensata. Tenía una visión pragmática de lo que era la política y destacaba por su practicidad. Sabía mirar más allá", explica el que fue su compañero.

Era una persona "trabajadora, responsable y leal", que sabía coser los equilibrios en un grupo grande "no es fácil ir todos a una en un equipo de ocho concejales y él sabía hacer eso", concluye Nemesio. Cervera estará en el tanatorio Memora a partir de las 18:00 horas y mañana se celebrará el entierro.