Nuevos radares en un pueblo de Valencia

Circular a más de 30 kms por las calles, muchas de ellas estrechas, "por las que he circulado mil veces y nunca ha pasado nada", o no respetar los semáforos "porque no pasa nadie", es algo más habitual de lo normal en pueblos pequeños, donde además, no se cuenta con personal policial amplio para poder vigilar las infracciones de tráfico.

Es por eso que algunos ayuntamientos han optado por la instalaciones de radares. Ya lo hizo Vinalesa, lo que provocó grave indignación entre la población, debido a la cantidad de multas registradas, que, por otra parte, justifican la instalación de la cámara.

Ahora ha sido otro pueblo de l'Horta cercano, el que asegura no haber tenido más remedio en que optar por esta alternativa para evitar "la circulación a toda virolla" por las calles.

Se trata de la Pobla de Farnals. El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha decidido instalar cámaras de control de tráfico, después de que la policía local haya detectado una constante infracción de las normas de circulación en distintos puntos negros de la población. "No hay más remedio que recurrir al "Gran Hermano" para que se respete la señalización", señala Enric Palanca.

Control de gálibo en La Pobla. / A.P.F.

Según explica el primer edil, se pretende evitar el exceso de velocidad en algunas calles o el incumplimiento de algunas señales de prohibición. Infracciones que cometen, "no siempre visitantes ocasionales, sino vecinos habituales que se quejan de lo que hacen otros y cuando cogen el coche hacen lo mismo que critican".

Palanca afirma que no se puede controlar estas infracciones en persona, "no puede haber un policía en cada esquina", y por eso han decidido recurrir a las nuevas tecnologías, con la instalación de radares. De momento se ha instalado uno en la calle Isabel de Villena.

"La intención no es recaudar"

Ante las primeras quejas que ya se han registrado por redes tras la publicación de esta decisión por parte del alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, ha matizado que se va a ampliar y mejorar la señalización inteligente, y que "la intención no es recaudar", por eso las cámaras solo se pondrán en marcha después de haber informado a la población de su instalación. "Lo importante no es que se castigue, sino que aprendamos a respetar las normas, como forma de respecto al prójimo".

Esta medida se complementa con el control de gálibo que también decididó instalar la Pobla de Farnals a en su núcleo urbano, por el paso de camiones por calles muy estrechas, que ponía en peligro los balcones de viviendas.