Torrent presenta equipos de última generación para el mantenimiento de zonas verdes

Los jardines de Parc Central de Torrent han sido el escenario de la presentación de la nueva flota de maquinaria y vehículos eléctricos adquiridos por el ayuntamiento a través de Nou Espais, la empresa municipal responsable del mantenimiento de espacios verdes y urbanos. La alcaldesa Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, así como por técnicos y operarios de la empresa municipal, ha destacado la importancia de esta inversión en eficiencia, sostenibilidad y modernización tecnológica.

La nueva flota incorpora equipos de última generación, entre los que destacan la minicargadora multifuncional AVANT 760i, un robot desbrozador teledirigido Arvipo DRM-70 Brushless, así como vehículos 100% eléctricos como una furgoneta de transporte y un camión cuba con depósito de 1.000 litros para riego. Según la alcaldesa Folgado, “esta adquisición permite a Torrent dar un paso adelante en la modernización de los servicios públicos, mejorando la calidad de los trabajos de jardinería y reduciendo el impacto ambiental de nuestra actividad diaria”.

La minicargadora AVANT 760i se perfila como la joya de la flota gracias a su versatilidad y potencia. Este equipo permite ejecutar múltiples funciones gracias a sus aperos intercambiables, que incluyen barra de corte lateral para setos, cortasetos rotativo, cazo delantero de 145 cm, apero escarificador, miniretroexcavadora y un taladro para destoconado vertical. De esta forma, se agilizan tareas que anteriormente requerían varias máquinas y mayor personal, optimizando tiempos y recursos.

El concejal Gozalvo subraya que “esta maquinaria permite intervenir en jardines, parques y avenidas con precisión, seguridad y rapidez, garantizando que nuestros espacios verdes se mantengan en las mejores condiciones durante todo el año”. Además, la multifuncionalidad de la minicargadora supone un ahorro significativo de costes de mantenimiento y combustible, al sustituir varias máquinas por un único equipo eficiente.

Robotización y la electrificación

Entre las novedades más innovadoras figura el robot desbrozador Arvipo DRM-70 Brushless, que permite realizar trabajos en taludes, cunetas y zonas de difícil acceso sin exponer a los operarios a riesgos innecesarios. Este equipo incrementa la seguridad laboral y mejora la rapidez de los trabajos de desbroce, contribuyendo a la prevención de incendios y a la limpieza de barrancos, así como a la reducción de la vegetación que podría generar retenciones de agua en episodios de lluvias intensas.

Por otra parte, la incorporación de vehículos eléctricos, como la furgoneta Invicta Electric Comercial LS100 y el camión cuba Invicta Orca, asegura un riego más preciso y sostenible, disminuye el ruido y elimina emisiones contaminantes durante sus desplazamientos por el casco urbano. El camión cuba, con su depósito de 1.000 litros y grupo motor-bomba, permite mantener alcorques, zonas florales y jardineras en perfecto estado de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Beneficios para los vecinos y el municipio

La renovación de la flota de Nou Espais no solo mejora la capacidad operativa de los equipos municipales, sino que se traduce en ventajas directas para los vecinos de Torrent. Gracias a esta inversión, los parques y zonas verdes del municipio podrán mantenerse con mayor rapidez y calidad, reduciendo molestias por trabajos prolongados y aumentando la seguridad de los espacios públicos.

Además, la apuesta por la tecnología y la electrificación contribuye a la sostenibilidad ambiental, posicionando a Torrent como un referente en la modernización de la gestión de los servicios urbanos. Esta estrategia forma parte de un plan más amplio del Ayuntamiento para garantizar que la ciudad cuente con infraestructuras verdes, limpias y seguras, mientras se optimizan los recursos municipales.

Durante la presentación, la alcaldesa Amparo Folgado ha señalado que “con esta nueva maquinaria reforzamos nuestra capacidad para cuidar los espacios verdes de Torrent de manera eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente. Invertimos en tecnología para mejorar el día a día de nuestros trabajadores y, sobre todo, la calidad de vida de los vecinos”.

El concejal José Francisco Gozalvo ha añadido que “estos equipos nos permiten realizar los trabajos con mayor precisión, reducir tiempos de ejecución y garantizar la seguridad de nuestro personal. Cada inversión de este tipo repercute directamente en la calidad de nuestros parques y jardines y, en definitiva, en la mejora del municipio”.

Un futuro más verde y tecnológico

La presentación de hoy marca un paso decisivo hacia la modernización de los servicios de jardinería en Torrent, combinando innovación tecnológica, sostenibilidad y eficiencia. Con la nueva flota, Nou Espais refuerza su compromiso con la mejora de los espacios verdes y la gestión urbana, asegurando que Torrent siga creciendo como una ciudad moderna, limpia y respetuosa con el medio ambiente.

Con la incorporación de estas herramientas a las ya existentes, los trabajadores de Nous Espais cuentan ahora con equipos más seguros, precisos y respetuosos con el entorno, mientras que los vecinos disfrutan de parques, jardines y zonas verdes en perfectas condiciones, contribuyendo al bienestar general y al embellecimiento del municipio.