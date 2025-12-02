Un total de 52 niños y niñas forman el nuevo consejo de la infancia de Paterna

Con el objetivo de seguir promoviendo y garantizando el cumplimiento de los derechos y la participación de la infancia y adolescencia en la vida municipal, el Ayuntamiento de Paterna ha dado la bienvenida a los 52 niños y niñas y adolescentes que forman parte del renovado Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia (CLIA) de Paterna para el periodo del 2025-2027, consolidando su firme compromiso como Ciudad Amiga de la Infancia distinguida desde 2024.

El nuevo organismo está conformado por un total de 52 niños, niñas y adolescentes que representan la infancia de Paterna, 11 del anterior consejo que se quedan como asesores del nuevo y 41 nuevos consejeros y consejeras que empiezan en este período 2025-2027. Los representantes son elegidos por el alumnado paternero de los 20 centros educativos participantes mediante la celebración de unas elecciones cada dos años.

El Gran Teatre Antonio Ferrandis acogió ayer tarde este acto conmemorativo, protagonizado y amenizado por los propios estudiantes, en el que han sido nombrados oficialmente los nuevos representantes del CLIA y en el que se contó con la presencia del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado del teniente alcalde de Educación, José Manuel Mora y el concejal de Comercio, Lucas Jodar.

Sagredo junto a alumnos del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de Paterna durante el acto de ayer. / L-EMV

Sagredo destacó "la responsabilidad de los nuevos representantes en este consejo que supone un instrumento clave para continuar impulsando la participación activa de los menores paterneros con el fin de incorporar sus propuestas en las políticas municipales y seguir avanzando en una Paterna más cooperativa, integradora y amable". Por su parte, José Manuel Mora agradeció "la gran acogida y compromiso de todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa, entre ellos, las familias paterneras, el profesorado y los centros escolares de la localidad".

Para la constitución de este consejo, elegido cada dos años por el alumnado paternero de los 20 centros educativos participantes, se ha llevado a cabo un proceso electoral en el que han participado aproximadamente 3.500 alumnos y alumnas, concretamente, 1.692 de primaria y 1.782 de secundaria para elegir a sus candidatos definitivos de entre los 60 alumnos que se presentaron a la convocatoria celebrada en el pasado mes de mayo.