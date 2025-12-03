Un abanico de la dana para la presidenta del Congreso

La artesanía de l’Horta Sud estuvo también presente ayer en el acto celebrado en la Mancomunitat para inaugurar la exposición de fotos de la dana impulsada por el Congreso de los Diputados y la Unió de Periodistes.

El presidente de la institución comarcal, José F. Cabanes, obsequió a su homóloga en el Congreso, Francina Armengol, con el abanico que representa la dana, elaborado por el taller Ferran Abanicos, que resultó arrasado por el agua y el barro, pero que ha salido adelante y se ha reinventado.