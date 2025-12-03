Un abanico de la dana para la presidenta del Congreso
València
La artesanía de l’Horta Sud estuvo también presente ayer en el acto celebrado en la Mancomunitat para inaugurar la exposición de fotos de la dana impulsada por el Congreso de los Diputados y la Unió de Periodistes.
El presidente de la institución comarcal, José F. Cabanes, obsequió a su homóloga en el Congreso, Francina Armengol, con el abanico que representa la dana, elaborado por el taller Ferran Abanicos, que resultó arrasado por el agua y el barro, pero que ha salido adelante y se ha reinventado.
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital
Tu corazón también corre: cuídalo antes del reto
Un proyecto de Vithas