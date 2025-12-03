Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un abanico de la dana para la presidenta del Congreso

Cabanes entrega el abanico de la dana a Armengol.

Cabanes entrega el abanico de la dana a Armengol. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La artesanía de l’Horta Sud estuvo también presente ayer en el acto celebrado en la Mancomunitat para inaugurar la exposición de fotos de la dana impulsada por el Congreso de los Diputados y la Unió de Periodistes.

El presidente de la institución comarcal, José F. Cabanes, obsequió a su homóloga en el Congreso, Francina Armengol, con el abanico que representa la dana, elaborado por el taller Ferran Abanicos, que resultó arrasado por el agua y el barro, pero que ha salido adelante y se ha reinventado.

