La Asociación de Divergentes & Familias de Picassent se reúne con el Ayuntamiento para presentar su proyecto

El ayuntamiento subvencionará las actividades de la entidad en 2026 y ya ha iniciado los trámites para cederles un local donde puedan desarrollar su labor.

La alcaldesa García con miembros de la Asociación de Divergentes &amp; Familias de Picassent.

Redacción Levante-EMV

Picassent

La nueva entidad creada oficialmente este mes de diciembre que agrupa a personas con diversidad denominada Asociación de Divergentes & Familias de Picassent, ha mantenido recientemente una reunión con la alcaldesa Conxa García y el concejal de Diversidad Funcional, Carles Silla, con el propósito de presentar el proyecto y la finalidad de esta asociación local.

Acciones previstas

La junta directiva dio a conocer también al gobierno local las diferentes actividades que tienen previstas para los próximos meses, así como sus principales preocupaciones y posibles líneas de colaboración con el Ayuntamiento.

Por parte del equipo municipal se anunció a los representantes de la asociación que para el presupuesto de 2026 habrá una partida para subvencionar sus actividades. Además, se les comunicó que ya estaban en marcha los trámites para cederles un local donde poder desarrollar su proyecto.

Actividades

Durante estas últimas semanas ya se ha podido comprobar esta colaboración con la participación de la asociación en diferentes actividades municipales, como en el taller de expresión corporal o en otro de risoterapia, además del acto del día internacional de las personas con diversidad funcional que se conmemora el 3 de diciembre.

