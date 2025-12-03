La Asociación de Divergentes & Familias de Picassent se reúne con el Ayuntamiento para presentar su proyecto
El ayuntamiento subvencionará las actividades de la entidad en 2026 y ya ha iniciado los trámites para cederles un local donde puedan desarrollar su labor.
La nueva entidad creada oficialmente este mes de diciembre que agrupa a personas con diversidad denominada Asociación de Divergentes & Familias de Picassent, ha mantenido recientemente una reunión con la alcaldesa Conxa García y el concejal de Diversidad Funcional, Carles Silla, con el propósito de presentar el proyecto y la finalidad de esta asociación local.
Acciones previstas
La junta directiva dio a conocer también al gobierno local las diferentes actividades que tienen previstas para los próximos meses, así como sus principales preocupaciones y posibles líneas de colaboración con el Ayuntamiento.
Por parte del equipo municipal se anunció a los representantes de la asociación que para el presupuesto de 2026 habrá una partida para subvencionar sus actividades. Además, se les comunicó que ya estaban en marcha los trámites para cederles un local donde poder desarrollar su proyecto.
Actividades
Durante estas últimas semanas ya se ha podido comprobar esta colaboración con la participación de la asociación en diferentes actividades municipales, como en el taller de expresión corporal o en otro de risoterapia, además del acto del día internacional de las personas con diversidad funcional que se conmemora el 3 de diciembre.
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital