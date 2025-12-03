"La cobertura de la dana fue muy emocional, tenías que poner distancia para poder fotografiar"

"Los fotoperiodistas valencianos no tienen que interpretar el dolor ajeno, lo viven como propio". Ese es el valor añadido que tiene la exposición, "Un año de la dana" que impulsa el Congreso de los Diputados con la Unió de Periodistes Valencians y que ha llegado esta tarde al hall de la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud, en Torrent.

Inauguración de la exposición de la dana itinerante del Congreso de los Diputados. / Miguel Ángel Montesinos

Así la han definido durante la presentación de la muestra (que incluye instantáneas de los fotoperiodistas de Levante-EMV, Miguel Ángel Montesinos; Germán Caballero y J. M. López), que se inauguró en octubre en la Cámara Baja y llega ahora a una de las comarcas más golpeadas por la tragedia del 29 de octubre de 2024 y se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero. Después, itinerará por los municipios de Paiporta, Catarroja, Picanya, Sedaví, Massanassa y la pedanía valenciana de Castellar-Oliveral.

Las fotos cobran sentido cuando se sabe su historia y, precisamente, eso es lo que han hecho los fotoperiodistas Miguel Ángel Montesinos (Levante-EMV) e Irene Marsilla (Las Provincias) que han intervenido en representación de todos los fotoperiodistas que exponen sus instantáneas en esta muestra.

Miguel Ángel Montesinos, en su intervención durante la presentación. / L-EMV

"Pusimos en riesgo la vida sin saberlo"

"Cubrir la dana fue muy emocional, tenías que poner distancia para poder fotografiar. Fue intenso, a veces incluso temerario, porque sin saberlo ponías en riesgo tu vida", han explicado ambos en sus intervenciones. La historia del compañero Miguel Ángel Montesinos es conocida entre los periodistas valencianos y hoy, una vez más, la ha compartido, pues es también la historia que hay detrás de las dos fotografías suyas. Una de ellas retrata el parque infantil en el que se pasó la noche del 29 de octubre hasta las dos de la mañana.

Miguel Ángel Montesinos, junto a sus fotografías en la exposición. / V.P.

"El agua fue subiendo muy rápido. Se fue la luz, se fue la cobertura y aguantamos horas allí hasta que comenzó a bajar", ha explicado en una mesa compartida con la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Cabanes; el presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Vicent Marco y la compañera fotoperiodista Irene Mansilla.

Irene Mansilla y su fotografía del barranco en Picanya. / Miguel Ángel Montesinos

Montesinos no volvió a su casa hasta el día siguiente. Cuando salió el sol, fue consciente de la devastación. Bernabé ha contado que entre una de las tantas llamadas que recibió aquella tarde del 29 de octubre, una fue de una periodista de Levante-EMV que le pedía ayuda porque Montesinos estaba en Paiporta y no sabía si podía estar en peligro. "Me salvé de milagro", cuenta el fotoperiodista ahora, mirando una foto muy ilustrativa de lo que pudo vivir aquella noche.

La dana, 'el tema' de una vida profesional

Por su parte, Irene Marsilla, destacó la emotividad del trabajo, que además de profesionalmente, te tocaba de manera personal. "Había que poner distancia para poder trabajar. Quince días después de la dana, pasaba por un camino entre Torrent y Picanya y me puse a llorar. Mientras hacías fotos no podías llorar delante de nadie. Nosotros no estábamos damnificados, pero el dolor estaba ahí. La dana pasará a la historia de nuestras vidas profesionales como 'el tema'", ha sentenciado.

La presidenta del Congreso, la mallorquina Francina Armengol ha explicado que la muestra nace por tres motivos. El primero, las víctimas. "Es importante no olvidar a quienes ya no están y recordar que esto sucedió", dijo. El segundo, el aprendizaje político que deja esta tragedia y el tercero poner en valor la labor de los fotoperiodistas de manera "clara y rotunda".

Francina Armengol llega a la Mancomunitat de l'Horta Sud. / Miguel Ángel Montesinos

Asimismo, ha trasladado toda su solidaridad y se ha acordado de la torrentada de Sant Llorenç en las Baleares en 2019, donde murieron 13 personas. "No hay día en que no piense en ellas. Puedo entender que esta pérdida, sufrimiento y dolor que dura mucho tiempo. Es importante que este dolor este acompañado de la solidaridad de todos, no estáis solas", ha dicho a las asociaciones de víctimas.

Llamamiento a la reparación de la salud mental

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Cabanes, hizo un llamamiento a la necesidad de reconstruir la salud mental, además de la comarca de manera física. "Es necesario trabajar en salud mental. Es muy difícil transitar una alerta por lluvia. Un año después, todavía sueño con la dana y como yo seguro que mucha gente".

A la inauguración asistieron las asociaciones de víctimas de la dana, así como representantes de la comarca y parte de los fotógrafos cuyas fotos se exponen en esta colección, como Jorge Gil o Biel Aliño, cuyas imágenes también forman parte de la muestra.