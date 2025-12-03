La comunidad gitana llena el auditorio de Paterna para reforzar su tejido asociativo

La comunidad gitana está más unida y fortalecida que nunca. Así lo demostraron esta semana en el evento que organizó la asociación gitana Kali Yag en el auditorio de Paterna, Antonio Cabeza. Un encuentro que congregó a más de 500 personas y que se enmarca dentro del proyecto "Ogao mi gao", financiado por la dirección general de Inclusión de la Generalitat Valenciana. El objetivo fue poner en común y encontrarse con un tejido asociativo que está "vivo y unido".

El auditorio Antonio Cabeza de Paterna, lleno en el encuentro de asociaciones gitanas. / L-EMV

Durante el transcurso de la cita, se otorgaron varias placas a personas de la comunidad gitana con una larga trayectoria en la lucha del pueblo gitano. En este sentido, se destacó el trabajo de Alfredo Muñoz Mendoza, presidente de la asociación de vecinos y entidades del barrio de la Coma; a Jesús Ramírez Escudero, vicepresidente del consejo valenciano gitano; Francisco Santiago Camacho, vicepresidente de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA) y Miguel Santiago Muñoz, fundador de la asociación gitana Convivencia.

El mensaje que se trasladó por parte de los condecorados y de todas las personas que intervinieron en una jornada multitudinaria fue que la unidad y el trabajo comunitario es la clave del éxito para tener sociedades más cohesionadas.