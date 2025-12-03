Una estufa causa un incendio en Alaquàs con cinco heridos por inhalación de humo

Un incendio declarado esta mañana en una vivienda de Alaquàs ha dejado cinco heridos leves por inhalación de humo. Cuatro de ellos han tenido que ser trasladado al Hospital General de València y al de Manises.

Así lo han confirmado a Levante-EMV fuentes conocedoras de el suceso, que ha tenido lugar esta mañana en la calle Alcoi del municipio de l'Horta Sud.

Sofocado en tiempo récord

El fuego se ha originado por una estufa que había dentro de la vivienda y ha sido sofocado en tiempo récord gracias a la rápida actuación de los cuerpos especializados y de la policía.