Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una estufa causa un incendio en Alaquàs con cinco heridos por inhalación de humo

Las llamas han obligado a intervenir a los bomberos y a la policía en una vivienda de la calle Alcoi de Alaquàs, donde se produjo el suceso con heridos

Una imagen de archivo de la calle Alcoi, en Alaquàs.

Una imagen de archivo de la calle Alcoi, en Alaquàs. / A.A.

Violeta Peraita

Pilar Olaya

Alaquàs

Un incendio declarado esta mañana en una vivienda de Alaquàs ha dejado cinco heridos leves por inhalación de humo. Cuatro de ellos han tenido que ser trasladado al Hospital General de València y al de Manises.

Así lo han confirmado a Levante-EMV fuentes conocedoras de el suceso, que ha tenido lugar esta mañana en la calle Alcoi del municipio de l'Horta Sud.

Sofocado en tiempo récord

El fuego se ha originado por una estufa que había dentro de la vivienda y ha sido sofocado en tiempo récord gracias a la rápida actuación de los cuerpos especializados y de la policía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents