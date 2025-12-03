Una estufa causa un incendio en Alaquàs con cinco heridos por inhalación de humo
Las llamas han obligado a intervenir a los bomberos y a la policía en una vivienda de la calle Alcoi de Alaquàs, donde se produjo el suceso con heridos
Alaquàs
Un incendio declarado esta mañana en una vivienda de Alaquàs ha dejado cinco heridos leves por inhalación de humo. Cuatro de ellos han tenido que ser trasladado al Hospital General de València y al de Manises.
Así lo han confirmado a Levante-EMV fuentes conocedoras de el suceso, que ha tenido lugar esta mañana en la calle Alcoi del municipio de l'Horta Sud.
Sofocado en tiempo récord
El fuego se ha originado por una estufa que había dentro de la vivienda y ha sido sofocado en tiempo récord gracias a la rápida actuación de los cuerpos especializados y de la policía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España