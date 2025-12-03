Foios completa las obras del colector de la calle La Luna
Se han invertido casi 500.000 euros en tres fases para la renovación integral de esta infraestructura hidráulica paralela a la CV-300
El Ayuntamiento de Foios ha completado todas las fases de las obras del colector de la calle La Luna, paralela a la CV-300, conocida como carretera de Barcelona, que une Meliana con Albalat dels Sorells, con un coste total de casi 500.000 euros.
El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha destacado que “es importante invertir en infraestructuras que no se ven a simple vista, como por ejemplo los colectores y las redes de alcantarillado, imprescindibles, entre otros motivos, para evitar inundaciones durante periodos de lluvias intensas y canalizar el agua, lo que nos permite ganar en seguridad y aumentar la calidad de vida del vecindario”.
Tercera y última fase
Se ha finalizado la tercera y última fase de renovación integral del colector de la calle La Luna de Foios, después de tres actuaciones que suman más de 500 metros nuevos de saneamiento y cerca de 500.000 euros de inversión. La Diputació de València, dentro del ‘Pla Reacciona 22’, concedió 58.862,09 euros al Ayuntamiento de Foios para la ejecución de esta última fase, la cual ha tenido un coste total de 92.517,50 euros, completados con fondos propios del consistorio.
Con la finalización de estas obras, se evitará que las aguas pluviales se mezclen con las aguas residuales del saneamiento en la zona próxima a la calle La Luna, así como servirá de infraestructura hidráulica primaria para el Polígono del Mar, cuya urbanización está impulsando el Ayuntamiento de Foios.
