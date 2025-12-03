L'Horta Sud crea una comisión para erradicar la prostitución en sus 20 municipios

Los 20 municipios que forman l'Horta Sud ya han dado el primer paso para erradicar la trata y la explotación sexual.

Tras nutrirse de la información necesaria por parte de todos los agentes implicados y expertos sobre la materia durante las jornadas abolicionistas contra la trata y explotación sexual de las mujeres, niñas y niños, celebradas en septiembre, y el compromiso que salió de aquellas dos jornadas, celebradas en el mes de septiembre, la Mancomunitat de l’Horta Sud, en su compromiso de trabajar para la erradicación de esta lacra, va a empezar a ejecutar un plan,diseñado por el área de Igualdad, que integra diversas acciones, gracias, en parte, a la subvención de 8.400 euros ofrecida desde la Diputació de València dentro de la convocatoria para ayuntamientos, mancomunidades y consorcios de la provincia de València adheridos a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere 2025. La propia vicepresidenta y diputada de Igualdad, Natalia Enguix, ha dado apoyo explícito a este plan comarcal.

La primera acción decisiva es la creación de una comisión comarcal que trabaje, desde el punto de vista jurídico y administrativo, para erradicar la trata y explotación sexual de las mujeres, niñas y niños en l’Horta Sud, con la elaboración de ordenanzas, la colaboración en protocolos policiales y la relación con las instituciones que han de legislar la abolición. Para ello, la unidad de Igualtat de la Mancomunitat ha diseñado un programa formativo previo para personal técnico de 20 horas de duración.

“La Mancomunitat seguirá trabajando para avanzar en esta materia y en los derechos de las mujeres. Fuimos pioneros en l’Horta Sud en decir no a la prostitución y en la redacción de ordenanzas municipales. Ahora hemos de continuar aquel trabajo. La trata y explotación sexual de las mujeres, niños y niñas no caben en una democracia y en un Estado de derecho”, afirma el presidente, José F. Cabanes.

Formación de los técnicos municipales

Esta misma semana, la institución ya ha acogido la primera jornada para personal técnico municipal en la que también han participado representantes del movimiento Dones de l’Horta Sud. Una treintena de personas asistió a la sesión impartida por Visa Knowing, Agustín Zaragozá y Ana Julián en la que se abordó desde el marco jurídico, hasta los tipos de violencia de género, la cultura del consentimiento, el sistema prostitucional y la pornografía como imaginario machista y legitimador de la violencia sexual contra niñas y mujeres, y como espejo de la sexualidad masculina.

Primera formación de los técnicos muncipales contra la trata. / MHS

La segunda jornada será telemática este miércoles, 3 de diciembre, con Ana Laura Peralta, Sara Hernández y Ana Julián como docentes. La industria de la pornografía y su papel como antesala a la prostitución, así como el rol de la comunidad educativa a la hora de prevenir son los temas que se abordarán. A este encuentro seguirá otra formación telemática el día 5 de diciembre, en la que se tratará el marco jurídico y teórico de actuación de la administración local, con Ana Laura Peralta y Raquel Beltrán como docentes.

Finalmente, los cursos culminarán con una sesión presencial en el Museu de l’Horta Sud sobre los retos para potenciar la cultura abolicionista desde el municipalismo, que impartirán Visa Knowing y Ana Julián. En esa sesión acordará el cronograma del plan de acción y el borrador del reglamento que regulará el funcionamiento de la comisión.

Tras las formaciones, se constituirá la comisión comarcal para trabajar en el abolicionismo de forma permanente en la que se integrarán representantes políticos, profesionales del ámbito de la Igualdad, mandos de la Policía Local y activistas de las asociaciones feministas de l’Horta Sud.