Oriol Junqueras visita la zona cero de la dana y reivindica el derecho al voto de los valencianos
El presidente de ERC denuncia la insuficiencia en escuelas, sanidad, transporte público y vivienda, además de criticar "un modelo económico depredador que favorece las catástrofes naturales"
Oriol Junqueras, president d'Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC), ha viajado hasta València para visitar los municipios de la zona cero de la dana de l'Horta Sud y poder hablar con víctimas y asociaciones de afectados. Acompañado por Domènec Garcia, president d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), y Júlia Andrés, secretaria general d’ERPV, Junqueras ha empezado el recorrido en Alfafar, donde se ha reunido con los Comités Locals d’Emergència i reconstrucció (CLER). "He estado hablando con mucha gente afectada, muchas víctimas de la dana y es decepcionante ver como muchas de las cosas que se tendrían que hacer, todavía no se hacen", ha expresado.
Oriol Junqueras, ya en Paiporta, su segunda parada, ha explicado a la prensa que los afectados le han transmitido su preocupación "por la lentitud y la insuficiencia en las obras para la recuperación y la falta de políticas sociales que necesita esta tierra". "Nos han manifestado la insuficiencia que sufren en las escuelas, en sanidad, en el transporte público y en la vivienda". En este sentido, el president de ERC ha manifestado su preocupación por el alumnado que estudia en barracones y por el estado de las viviendas en la zona cero. "Nosotros lo único que podemos hacer es dar apoyo, nos han perdido que colaboremos para que los medios de comunicación no les olviden".
En la segunda visita que realiza el dirigente catalán a l'Horta Sud, la primera hace un año, Junqueras ha declarado que "se mantiene un modelo económico depredador del territorio, que favorece estas catástrofes naturales". En este sentido, ha afirmado "que el País Valencià haya sufrido catástrofes como Tous, la del metro de València o la dana no es solo una cuestión de mala suerte, es también una cuestión de incapacidad de sus políticos y de sus gobiernos". En su paso por Paiporta, Junqueras ha podido hablar con vecinos de la localidad que se han acercado al president d'ERC para hacerle conocer su situación, entre ellas una vecina que su casa, frente al barranco del Poyo, sigue afectada.
Derecho a voto tras la dana
Esta jornada, que continúa por Catarroja, ha coincidido con la reorganización del Consell tras el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat Valenciana. "La sociedad valenciana tiene el derecho de poder votar y el Partido Popular y Vox, desde hace un año y actualmente, están robando el derecho a voto y el derecho a decidir sobre su futuro", ha reivindicado. "Esquerra Republicana no facilitará ni por activa ni por pasiva un gobierno con la extrema derecha. Ni agua al fascismo y máxima ambición para el país y para la sociedad, y eso en el País Valencià se traduce en que se pueda votar y decidir después de lo que pasó el 29-O. Todos los valencianos y valencianas tienen el derecho de decidir un gobierno comprometido", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España