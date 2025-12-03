Oriol Junqueras visita la zona cero de la dana y reivindica el derecho al voto de los valencianos

Oriol Junqueras, president d'Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC), ha viajado hasta València para visitar los municipios de la zona cero de la dana de l'Horta Sud y poder hablar con víctimas y asociaciones de afectados. Acompañado por Domènec Garcia, president d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), y Júlia Andrés, secretaria general d’ERPV, Junqueras ha empezado el recorrido en Alfafar, donde se ha reunido con los Comités Locals d’Emergència i reconstrucció (CLER). "He estado hablando con mucha gente afectada, muchas víctimas de la dana y es decepcionante ver como muchas de las cosas que se tendrían que hacer, todavía no se hacen", ha expresado.

Oriol Junqueras, ya en Paiporta, su segunda parada, ha explicado a la prensa que los afectados le han transmitido su preocupación "por la lentitud y la insuficiencia en las obras para la recuperación y la falta de políticas sociales que necesita esta tierra". "Nos han manifestado la insuficiencia que sufren en las escuelas, en sanidad, en el transporte público y en la vivienda". En este sentido, el president de ERC ha manifestado su preocupación por el alumnado que estudia en barracones y por el estado de las viviendas en la zona cero. "Nosotros lo único que podemos hacer es dar apoyo, nos han perdido que colaboremos para que los medios de comunicación no les olviden".

En la segunda visita que realiza el dirigente catalán a l'Horta Sud, la primera hace un año, Junqueras ha declarado que "se mantiene un modelo económico depredador del territorio, que favorece estas catástrofes naturales". En este sentido, ha afirmado "que el País Valencià haya sufrido catástrofes como Tous, la del metro de València o la dana no es solo una cuestión de mala suerte, es también una cuestión de incapacidad de sus políticos y de sus gobiernos". En su paso por Paiporta, Junqueras ha podido hablar con vecinos de la localidad que se han acercado al president d'ERC para hacerle conocer su situación, entre ellas una vecina que su casa, frente al barranco del Poyo, sigue afectada.

Oriol Junqueras habla con vecinos de Paiporta afectados por la dana. / S. G.

Derecho a voto tras la dana

Esta jornada, que continúa por Catarroja, ha coincidido con la reorganización del Consell tras el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat Valenciana. "La sociedad valenciana tiene el derecho de poder votar y el Partido Popular y Vox, desde hace un año y actualmente, están robando el derecho a voto y el derecho a decidir sobre su futuro", ha reivindicado. "Esquerra Republicana no facilitará ni por activa ni por pasiva un gobierno con la extrema derecha. Ni agua al fascismo y máxima ambición para el país y para la sociedad, y eso en el País Valencià se traduce en que se pueda votar y decidir después de lo que pasó el 29-O. Todos los valencianos y valencianas tienen el derecho de decidir un gobierno comprometido", ha concluido.