La Policía Local de Paiporta otorga la medalla dorada a la ciudadanía que se volcó en la dana
El municipio acoge este viernes un acto multitudinario para entregar las condecoraciones al que asistirán cerca de 900 agentes de toda España
El ayuntamiento de Paiporta aprobó al pleno del mes de septiembre condecorar a más de 1.500 personas por la ayuda y colaboración durante y después de la dana del 29 de octubre de 2024, según el reglamento de la Policía Local de Paiporta.
Entre las distinciones se concedió la medalla dorada a la ciudadanía de Paiporta, trabajadoras y trabajadores municipal, Protección Civil y Guardia Civil de Paiporta, algunos vecinos de Paiporta, así como la Policía Local de Paiporta. Además se ha distinguido con la medalla al mérito profesional y felicitaciones a 1.450 policías locales, guardia urbana, udaltzaingoa y policías municipal de toda España.
El viernes 5 de diciembre a las 10:30 horas, se realiza en el Camp de fútbol del Terrer de Paiporta, calle Literat Azorín, el acto de entrega de condecoraciones aprobadas en el pleno, al que ya han confirmado la asistencia más de 900 policías condecorados y uniformados, más de 500 acompañantes y las alcaldías de 50 poblaciones de toda España, País Vasco, Canarias, Catalunya, Extremadura, Castilla León, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunitat Valenciana, entre otras, Será un acto multitudinario, el más numeroso celebrado hasta el momento y que se va a retrasmitir en directo a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Paiporta.
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- Los vecinos del hombre muerto al arder su casa en València: 'Solo deseábamos que se hubiera dejado la comida en el fuego y que volviese