La Policía Local de Paiporta otorga la medalla dorada a la ciudadanía que se volcó en la dana

El ayuntamiento de Paiporta aprobó al pleno del mes de septiembre condecorar a más de 1.500 personas por la ayuda y colaboración durante y después de la dana del 29 de octubre de 2024, según el reglamento de la Policía Local de Paiporta.

Entre las distinciones se concedió la medalla dorada a la ciudadanía de Paiporta, trabajadoras y trabajadores municipal, Protección Civil y Guardia Civil de Paiporta, algunos vecinos de Paiporta, así como la Policía Local de Paiporta. Además se ha distinguido con la medalla al mérito profesional y felicitaciones a 1.450 policías locales, guardia urbana, udaltzaingoa y policías municipal de toda España.

El viernes 5 de diciembre a las 10:30 horas, se realiza en el Camp de fútbol del Terrer de Paiporta, calle Literat Azorín, el acto de entrega de condecoraciones aprobadas en el pleno, al que ya han confirmado la asistencia más de 900 policías condecorados y uniformados, más de 500 acompañantes y las alcaldías de 50 poblaciones de toda España, País Vasco, Canarias, Catalunya, Extremadura, Castilla León, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunitat Valenciana, entre otras, Será un acto multitudinario, el más numeroso celebrado hasta el momento y que se va a retrasmitir en directo a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Paiporta.