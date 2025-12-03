Los siete pueblos del 'Cant de la Carxofa' refuerzan su alianza para exigir el BIC

El Castell de Alaquàs acogió el pasado sábado 29 de noviembre una reunión entre los pueblos y pedanías que mantienen vivo el tradicional Cant de la Carxofa para avanzar en el camino de que esta tradición sea Bien de Interés Cultura Inmaterial (BIC). En el encuentro estuvieron presentes el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, la Concejala de Cultura, Marta Murciano, la presidenta de la asociación Amics i Amigues del Cant de la Carxofa de Alaquàs, Maria Alfonso y representantes de Alaquàs, Silla, Catarroja, Manises, Quart de Poblet, Aldaia, Castellar-Oliveral, Barrio del Carmen, Canyamelar, Vila-real y Caudete.

Reunión en el Castell d'Alaquàs sobre el cant de la Carxofa. / L-EMV

Una reunión para intercambiar impresiones entre las organizaciones que hacen posible que este canto del siglo XVII se mantenga cada día más vivo como una seña de identidad que conduce a nuevos retos y para dar a conocer la diversidad de formas que podemos encontrar de esta tradición.

Por eso, durante el encuentro se estableció un marco para trabajar de manera conjunta y conseguir entre todos y todos el reconocimiento del Cant de la Carxofa como Bien de Interés Cultural Inmaterial y posteriormente el de Patrimonio de la Humanidad, un paso más para proteger y transmitir esta tradición.

Se acordó además la publicación de un libro conjunto entre todos los municipios en los que todavía se interpreta el Cant de la Carxofa. Los municipios de la comarca de l'Horta Sud hicieron un primer movimiento en septiembre de 2024 y presentaron en todos sus plenos mociones concretas para conseguir que esta tradición sea reconocida.