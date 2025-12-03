La SPAB de Burjassot lanza su campaña navideña: "Esta Navidad adopta, cambiarás su vida"

Con el lema “La magia de la Navidad también salva vidas”, la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) ha lanzado su campaña de diciembre “Esta Navidad adopta, cambiarás su vida”.

Como en reiteradas ocasiones ha manifestado, con esta iniciativa la SPAB quiere concienciar a la ciudadanía de “la importancia de pensárselo bien antes de llevar animales de compañía al hogar”, ya que “estos animales, según la normativa establecida, se convierten así en miembros de la familia”.

Cartel de la campaña

De ahí, uno de los mensajes que ilustran el cartel de la campaña: “Estas fiestas no compres: un animal no es un regalo, es familia”.

Desde la Protectora invitan a aquellas personas que deseen regalar o adoptar un animal, “si aceptan y son conscientes del compromiso y la responsabilidad que ello conlleva”, a “visitar los refugios de animales y conocer a sus residentes, todos ellos están esperando una oportunidad”.