Torrent celebra el Día de la Discapacidad con una marcha multitudinaria que reúne a 900 personas

El Ayuntamiento de Torrent ha celebrado este miércoles el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una cita marcada por la participación masiva de la comunidad educativa, las entidades sociales y los centros especializados del municipio. Cerca de 900 personas han formado parte de la gran marcha inclusiva que ha recorrido el centro de la ciudad, convirtiendo la jornada en uno de los actos más multitudinarios de los últimos años en torno a la diversidad y los derechos de las personas con discapacidad.

La alcaldesa Amparo Folgado, junto al concejal de Servicios Sociales Arturo García y miembros del equipo de gobierno y del consistorio, ha acompañado durante la mañana a los participantes, mostrando el compromiso municipal con las políticas inclusivas, el trabajo conjunto con las entidades y el avance hacia un municipio más accesible y respetuoso con todas las personas.

El concejal de Servicios Sociales, Arturo García, destacó que la jornada vuelve a demostrar lo que significa la verdadera inclusión en Torrent, una inclusión construida “entre todos”, gracias a la participación conjunta de centros ocupacionales, centros de educación especial, colegios, entidades y vecinos que han querido sumarse. Subrayó que el éxito de este encuentro multitudinario refleja la fuerza de una ciudad que reivindica unida y que trabaja cada día por una sociedad más accesible, más igualitaria y más justa para todas las capacidades.

Dos grandes marchas toman las calles de Torrent

La jornada ha comenzado a las 10:30 horas, con la concentración de los diferentes centros y colegios en dos puntos neurálgicos, la Plaza Obispo Benlloch (Ficus) y la Fuente de las Ranas.

Desde estos lugares se han organizado dos grandes marchas que, posteriormente, se unirían camino de la Plaça de la Unió Musical. Ambas concentraciones han estado llenas de música, alegría y ritmo gracias a las batucadas de Adisto, Squema y Les Terretes, que han acompañado y animado el recorrido.

Los participantes de la concentración del Ficus han sido: CEE Torrepinos, Colegio El Molí, Colegio Monte-Sión, Colegio La Purísima, CD Alcer Turia, ABD Centro Ocupacional y la Batukada de Adisto.

Así mismo los participantes de la concentración en la Fuente de las Ranas, han concentrado a: CO Alcer Turia, Adisto, CEE La Unión, CEE Squema, CEE La Encarnación, CO Espurna, CEIP Antonio Machado, CEIP Les Terretes, Colegio Santo Tomás, Colegio María Auxiliadora, y la Batukada Squema y Terretes

Posteriormente, ha partido el primer grupo desde el ficus hacia la Fuente de las Ranas para juntarse con el segundo grupo y continuar juntos hacia la plaça de la Unió Musical. A lo largo del recorrido, vecinos y comercios han salido a aplaudir y acompañar el paso de los participantes, ofreciendo una imagen emotiva del espíritu solidario de Torrent.

Un gran encuentro en la Plaça de la Unió Musical

Las dos marchas han llegado simultáneamente a la Plaça de la Unió Musical, donde se ha celebrado el acto central de la jornada. Allí, el speaker Hamude, del Centro Ocupacional Espurna, ha sido el encargado de recibir a los grupos conforme iban entrando, dando calidez y dinamismo al evento.

La alcaldesa Folgado durante su parlamento en el acto. / A. T.

Cuando toda la plaza se ha llenado por completo, ha comenzado el acto institucional, que ha incluido, el saludo del concejal Arturo García y la alcaldesa Amparo Folgado, que han dado la bienvenida a todos los centros y colegios participantes y han puesto en valor el trabajo conjunto que realizan a diario las entidades, profesionales, familias y usuarios.

Por su parte, la alcaldesa Amparo Folgado expresó que esta marcha es un ejemplo de cómo Torrent avanza cuando toda la ciudad camina unida, recordando que cada capacidad de cada persona es siempre mayor que cualquier discapacidad. Señaló la importancia de seguir trabajando desde la infancia para construir una ciudad plenamente accesible y comprometida con la igualdad, y destacó cómo la energía de los centros de educación especial y del alumnado de primaria ha llenado de calor, color y corazón las calles del municipio, marcando la diferencia hacia una sociedad más humana y más inclusiva.

Lectura de manifiestos

Cada persona que ha formado parte de la marcha ha recibido un pequeño detalle conmemorativo como recuerdo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tras lo cual se ha dado paso a la lectura de manifiestos. Representantes de varias entidades han tomado la palabra para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, su plena inclusión en la sociedad y la importancia de derribar prejuicios y barreras.

Un momento de la jornada con la lectura del manifiesto. / A. T.

Las personas con discapacidad recuerdan que “somos personas nacidas en libertad e iguales en dignidad y derechos” y que forman parte activa de la sociedad: votan, trabajan, estudian, participan en actividades deportivas y eligen su ocio y sus relaciones. Reivindican que no se las juzgue sin conocer, que no se suponga que no pueden hacer algo por tener una discapacidad y que “las personas con discapacidad somos personas ante todo”. Piden respeto, igualdad de trato y una educación realmente inclusiva, reclamando también que se reconozcan sus capacidades, talentos y aportaciones, porque “no nos trates como si fuéramos niños y niñas para siempre”.

Asimismo, destacan la necesidad de seguir avanzando juntos, recordando que “después de todo lo que hemos conseguido, no queremos parar”. Exigen una información más clara y accesible, un mayor acceso a la cultura y a materiales adaptados, y un entorno más comprensible y accesible en la calle y en la vida diaria. Con firmeza, afirman que “queremos respeto y un trato igual que a cualquier otra persona” y reivindican que “una sociedad inclusiva es aquella que no deja a nadie atrás”.

A continuación, se dio lectura a un segundo manifiesto elaborado por las entidades, en el que se reflexionaba sobre la doble moral que aún existe cuando se habla de inclusión.

“La doble moral es fa evident quan moltes persones diuen defendre la inclusió però, a l’hora de prendre mesures reals, posen excuses: no aplicar ajustos raonables, no contractar persones amb discapacitat o no invertir temps ni recursos per garantir la igualtat. Això demostra que la inclusió massa sovint es queda en paraules i no en fets”.

“Aquesta actitud perpetua l’exclusió i la discriminació. Per això el text reclama que la societat deixe d’amagar-se darrere d’excuses i treballe de veritat per una inclusió efectiva. És una qüestió de drets humans i de justícia social: cal actuar per construir una societat que respecte totes les persones, siguen quines siguen les seues capacitats”.

El acto ha continuado con la interpretación de la canción “Un alma extraordinaria”, de Bombay, que se ha convertido en un momento especialmente emotivo, con toda la plaza unida en un mismo mensaje de respeto y reconocimiento.

Para cerrar el acto, se ha realizado una fotografía aérea con todos los participantes, una imagen que quedará como recuerdo de una jornada histórica por su magnitud y su carácter inclusivo e integrador.

Imagen aérea. / A. T.

Como colofón al acto reivindicativo, los asistentes han disfrutado de una xocolatà popular, acompañada de ambientación musical, que ha servido como cierre festivo de la mañana. Un momento para convivir, compartir y seguir fortaleciendo los lazos entre centros, entidades, alumnado y familias.

El acto ha contado con una amplia representación, donde han participado más de 20 entidades y centros educativos y ocupacionales y asociaciones. La presencia activa de todos ellos demuestra la fuerza del trabajo en red que existe en Torrent para promover la inclusión, la educación en valores y el respeto a la diversidad funcional en todas sus formas.

Un compromiso permanente con la inclusión

Desde el Ayuntamiento de Torrent se destacó que esta cita anual es mucho más que una marcha: es un compromiso continuado con las políticas públicas que garantizan la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la participación y la defensa de los derechos de todas las personas.