El Consell de Xiquetes i Xiquets de Burjassot participa en la creación del Abecedario de los Derechos de la Infancia

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de Concejalía de Protección y Derechos de la Infancia que dirige Yolanda Andrés, ha presentado El abecedario de los derechos de la infancia, una publicación elaborada con la participación directa del Consell de Xiquetes i Xiquets, órgano infantil de participación municipal. El proyecto pone el foco en la voz de la infancia y su mirada sobre los derechos fundamentales reconocidos por la Convención de Naciones Unidas.

Se trata de una iniciativa más con la que Burjassot ha conmemorado el 20N, Día Mundial de la Infancia y la implicación del municipio en el proyecto internacional “La Ciudad de las Niñas y los Niños”, impulsado por Francesco Tonucci, que promueve ciudades más habitables y diseñadas desde la perspectiva infantil.

Materiales de Unicef

El abecedario de los derechos de la infancia, ilustrado por Naranjalidad y con textos adaptados a partir de materiales de UNICEF y la OMS, entre otras instituciones, hace un recorrido alfabético por valores esenciales como son la amistad, el bienestar, el hogar, el descanso, la educación, la igualdad, la protección, entre muchos otros. Cada concepto incorpora definiciones accesibles y reflexiones propias de las niñas y niños del Consell que expresan, con sus palabras, qué significa para ellos crecer seguros o ser escuchados y respetados.

En el prólogo de la revista, los niños y niñas recuerdan que “cada niña y cada niño merece crecer escuchado, valorado y libre” y subrayan que este material pretende fomentar el respeto, la convivencia y la empatía en su entorno cercano. También reivindican la importancia de vivir en espacios seguros, el derecho a jugar, y a ser tenidos en cuenta en las decisiones que les afectan.

Derechos de la infancia

El documento incluye un apartado dedicado a los diez derechos más importantes de la infancia en España: el derecho al juego y al recreo, a la participación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la protección frente a la violencia, a la igualdad y el derecho a una vida plena y libre.

Con El abecedario de los derechos de la infancia, Burjassot da un paso más en la divulgación y defensa de los derechos de la infancia, y lo hace con sus protagonistas como coautores.