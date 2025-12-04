El Consorcio Pactem Nord aprueba más de un millón de presupuesto

En la tercera sesión anual del Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord celebrada en Alboraia este mismo martes, se aprobaron unos presupuestos, que superan el millón de euros, 1.045.442,14 euros, que focalizan, principalmente, en la lucha contra el desempleo. En palabras de su presidente, Miguel Chavarría Díaz, alcalde de Alboraya, se indica que el trabajo que viene realizando la entidad contribuye a la reducción del desempleo, a la atención de las personas desempleadas, al impulso del emprendimiento y a la vertebración de la comarca, con la realización de distintas jornadas técnicas y encuentros, entre ellas: la “VII Semana del Emprendimiento. Alboraia, Paterna y Puçol”, la “VI Trobada d´associacions de comerç i comerços, realizada en Paterna” y el “XVII Encuentro de asociaciones de mujeres de l´Horta Nord” realizado en Meliana. En este sentido se indicó que la semana próxima (11 de diciembre) en el Puig de Santa Maria tendrá lugar la VII Edición bienal de los distintivos Pactem Nord, a los que han concurrido 26 candidaturas de empresas y entidades de la comarca.

En este consejo rector también se presentaron algunos resultados cuantitativos a fecha 30 de noviembre de las áreas de empleo y promoción económica de la entidad; se explicó que se han realizado 41 acciones de formación, con 381 personas participantes, se ha atendido a unas 6.000 personas desempleadas, remitiéndose a 1.153 a alguna de las 400 ofertas de empleo gestionadas que han deparado la contratación laboral, hasta el momento, de 298 personas desempleadas. En esta línea destacan las 4 acciones de formación realizadas en el marco del punto de formación Incorpora de la fundación la Caixa, así como el proyecto de Pactos Territoriales de empleo impulsado por Labora. En relación al emprendimiento, se ha atendido a 427 personas, creándose 59 empresas que han generado 81 puestos de trabajo, 43 de estas empresas han sido impulsadas por mujeres. En esta línea se han formado 140 personas emprendedoras desde el servicio prestado por el punto PAE de Pactem Nord.

También se dio cuenta del trabajo realizado por el centro de capacitación digital comarcal de Pactem Nord, el cual, en colaboración con el Ministerio de Educación, ha permitido formar, de manera itinerante y con cursos de 30 horas de duración, a 125 personas.

Acuerdo con la Mancomunitat

El CR también abordó el seguimiento del Convenio de Colaboración suscrito con la Mancomunitat de l´Horta Sud, una línea de trabajo que cuenta con el soporte del programa Incorpora de la fundación la Caixa y que ha deparado la creación de 10 nuevas empresas con el soporte de profesionales de Pactem Nord. Se recordó que la atención a personas emprendedoras se ha realizado en colaboración con Benetússer (Espai Empreses), Catarroja y Paiporta. Además, se han puesto en común más de 47 ofertas de empleo que han supuesto la contratación de 5 personas desempleadas de l´Horta Sud y la participación de una de ellas en una de las cuatro acciones de formación compartidas.

Para finalizar, se indicó que Pactem Nord cumplirá 25 años el próximo ejercicio, para lo cual, ya se está preparando un conjunto de actuaciones y jornadas, en colaboración con los sindicatos y entidades consorciadas, para poner en valor el trabajo de la entidad.