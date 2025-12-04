La Diputación reconoce la labor de Torrent en la recuperación y difusión del patrimonio etnológico local

El Ayuntamiento de Torrent ha sido distinguido con uno de los Reconocimientos del Área de Cultura de la Diputación de Valencia 2025, un galardón que destaca el compromiso de entidades locales, instituciones y agentes culturales con la protección, investigación y proyección del patrimonio cultural valenciano. Así lo recoge el anuncio oficial publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 13 de mayo de 2025, donde se detalla la resolución firmada por el diputado de Cultura, aprobada tras la propuesta técnica de las distintas comisiones de valoración de los museos y servicios culturales provinciales.

La entrega oficial del reconocimiento ha tenido lugar en la Sala Cívica del Antic Mercat. El acto ha contado con la alcaldesa Amparo Folgado acompañada por miembros del equipo de gobierno y del consistorio, junto con la asistencia del diputado provincial de Cultura, Paco Teruel; el director de L’ETNO, Joan Seguí; el conservador del museo, José Vicente Aguilar; los diputados provinciales Sergio Pastor y Serio Herrero, las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán y representantes institucionales y culturales del municipio.

Folgado y Teruel. / Levante-EMV

Este reconocimiento, otorgado específicamente a Torrent por L’ETNO -Museu Valencià d’Etnologia-, subraya la labor destacada del municipio en la recuperación, investigación, conservación y divulgación del patrimonio etnológico local, así como su esfuerzo permanente en la promoción de la cultura popular y la identidad local. Según la documentación oficial aportada por la Diputación, el reconocimiento se concede “por la labor del Ayuntamiento de Torrent en la recuperación y difusión del patrimonio etnológico cultural local, así como por su trabajo en la conservación y difusión de la cultura popular”, labor en la que también se pone en valor la contribución del Museo Comarcal de l’Horta Sud ‘Josep Ferris Ferris March’.

Un reconocimiento al trabajo conjunto de Torrent por su patrimonio

El galardón supone una puesta en valor del esfuerzo que Torrent ha realizado durante los últimos años para reforzar la identidad local, difundir las tradiciones propias, impulsar la investigación histórica y etnológica de su territorio y fortalecer la red cultural municipal. La colaboración continuada entre el Ayuntamiento y el Museo Comarcal de l’Horta Sud ha permitido desarrollar proyectos de recuperación documental, exposiciones, actividades divulgativas y acciones de modernización museográfica que han consolidado a Torrent como un referente comarcal en la protección del patrimonio inmaterial.

Entre las líneas destacadas se encuentran la difusión del legado del territorio, la preservación de la cultura popular, la puesta en valor de la memoria colectiva, la participación ciudadana en proyectos culturales y la proyección supramunicipal de la identidad torrentina como parte esencial de la Horta Sud.

Reivindica su identidad cultural

El acto dio comienzo con la actuación de la Colla de Dolçainers de Torrent, que abrió la ceremonia llenando el Antic Mercat de Torrent con los sones característicos de la música tradicional valenciana. Su presencia otorgó al inicio un carácter profundamente identitario y anunciaba el hilo conductor que marcaría todo el acto, la celebración de la cultura popular y del patrimonio etnológico que define al municipio.

Actuación de la Colla de Dolçainers de Torrent. / Levante-EMV

A continuación, los asistentes pudieron disfrutar de la proyección de un vídeo dedicado a Torrent, elaborado para repasar la trayectoria cultural de la ciudad y poner en valor el trabajo desarrollado en la recuperación del patrimonio etnológico local. El vídeo ofreció un recorrido por proyectos, espacios, tradiciones, exposiciones y momentos significativos que han consolidado a Torrent como un referente cultural en la comarca de l’Horta Sud.

El director de L’ETNO tomó la palabra para para explicar las razones por las cuales la comisión de valoración propuso a Torrent como merecedora del galardón.

El director de L’ETNO, Joan Seguí, destacó la trayectoria cultural de Torrent, subrayando que el municipio “siempre aparece en nuestras conversaciones, y eso no es casualidad”. Explicó que la propuesta de reconocimiento estaba sólidamente fundamentada: “Torrent es un referente en la recuperación, investigación y difusión del patrimonio popular y etnográfico”.

Seguí puso en valor las tradiciones que definen al municipio, afirmando que “el Ball de Torrent, la Semana Santa torrentina, el trabajo de difusión del folklore y la actividad fallera forman parte de la psicología colectiva de los valencianos”. Recordó también que Torrent cuenta con una de las celebraciones de Moros y Cristianos más destacadas del territorio.

Asimismo, elogió el papel del Museo Comarcal y el compromiso municipal, remarcando que “la colaboración en exposiciones, proyectos de recuperación fotográfica tras la DANA y múltiples actividades, demuestran una implicación cultural extraordinaria”. Concluyó agradeciendo el trabajo del Ayuntamiento y destacando la figura de la directora del museo, Clara Pérez.

A continuación, el diputado de Cultura hizo entrega oficial del reconocimiento a la alcaldesa de Torrent. Tras ello, tuvieron lugar las intervenciones institucionales.

Comenzó la alcaldesa, Amparo Folgado, que expresó el orgullo que supone para Torrent recibir este reconocimiento, afirmando que el galardón es “un homenaje a nuestra memoria viva, a lo que somos y a lo que hemos construido gracias al trabajo de generaciones enteras”. Agradeció a la Diputación y a L’ETNO su sensibilidad hacia el patrimonio etnográfico valenciano.

El valor del Museo Comarcal

Folgado subrayó el valor del Museo Comarcal, al que definió como “una casa de todos los torrentinos, donde recordamos cómo vivían nuestras familias y cómo se ha formado nuestra identidad”.

Destacó la fortaleza cultural del municipio, recordando que “Torrent es uno de los municipios más activos cultural y festivamente, con actividades los 366 días del año”.

La alcaldesa quiso también subrayar el significado comunitario del reconocimiento, recordando que “la cultura de Torrent no la construye una sola institución, sino miles de manos, voces y corazones que día a día la mantienen viva”. En este sentido, destacó que cada colectivo, asociación, artista, investigador o vecino “forma parte de un tejido cultural que no entiende de edades ni de fronteras, y que convierte a Torrent en una ciudad orgullosa de su pasado y comprometida con su futuro”. Folgado afirmó que este galardón “es de todos y para todos”, y reafirmó el compromiso municipal de seguir impulsando proyectos que fortalezcan la identidad torrentina. Concluyó agradeciendo a equipos municipales, asociaciones y vecinos por hacer de Torrent un referente cultural.

Y cerró el turno de intervenciones el diputado provincial de Cultura, Paco Teruel, que resaltó el espíritu del reconocimiento, afirmando que estos premios nacen “para poner en valor el esfuerzo, la entrega y la constancia de los municipios que trabajan por la cultura”. Subrayó el honor que supone entregar el galardón a un municipio como Torrent.

Teruel destacó la trayectoria etnográfica del municipio, explicando que “Torrent siempre ha tenido una sensibilidad especial hacia su patrimonio”. Puso en valor el trabajo del Museo Comarcal, del tejido festivo y de celebraciones como “el Ball de Torrent, los Moros y Cristianos, la Semana Santa con la Reina del Encuentro y un movimiento fallero activo e innovador”.

El diputado cerró su intervención reconociendo el esfuerzo colectivo, indicando que “este premio agradece la labor del Ayuntamiento, las asociaciones y la ciudadanía por mantener viva una cultura que es suya y también de todos”. Felicitó al municipio por un reconocimiento “más que merecido”.

El acto concluyó con una última intervención musical de la Colla de Dolçainers, que volvió a ocupar el escenario para cerrar la celebración.

Un reconocimiento compartido con otros municipios

La Diputación de Valencia, a propuesta de las distintas comisiones técnicas, ha concedido en esta edición de 2025 los Reconocimientos del Área de Cultura también al Ayuntamiento de Bicorp, al Ayuntamiento de Foios, a la Biblioteca Municipal d’Algemesí, a la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana y al artista Manuel Boix. Todos ellos han sido seleccionados por su contribución al conocimiento, la protección y la divulgación del patrimonio cultural valenciano, en ámbitos tan diversos como la etnología, la ilustración, la gestión cultural, la investigación o la tradición popular.

Valor cultural y proyección para Torrent

Este reconocimiento representa un impulso institucional al modelo cultural de Torrent, basado en la recuperación, estudio y proyección del patrimonio propio como herramienta de cohesión social, orgullo de ciudad y dinamización cultural. La distinción refuerza además la visibilidad del municipio dentro de la red provincial de referentes culturales y supone una oportunidad para seguir ampliando proyectos con los museos y servicios de la Diputación de Valencia.

Torrent recibe así un galardón que no solo reconoce el trabajo ya realizado, sino que abre nuevas vías para continuar fortaleciendo la identidad cultural y etnológica del municipio, consolidando su papel como referente de investigación, divulgación y participación cultural en l’Horta Sud.