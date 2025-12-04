Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manises cierra al tráfico la calle que da acceso a varios centros escolares

El consistorio restringe el tráfico a todos los vehículos en la calle Teruel a excepción de carga y descarga para pacificar el entorno y garantizar la seguridad de niños y niñas

La calle Teruel de Manises restringida al tráfico

La calle Teruel de Manises restringida al tráfico / A.M.

Violeta Peraita

Violeta Peraita

Manises

La calle Teruel de Manises, que da acceso a diferentes centros escolares del municipio, estará restringida al tráfico de manera definitiva. Así lo ha confirmado la concejalía de Movilidad, que añade que también se ha establecido la prohibición de estacionar en la zona, una directriz que también se extiende al profesorado y al personal de los centros.

Según la concejala del área de Manises, Carmen Moreno: "el objetivo es cambiar radicalmente la fisonomía de la calle para aumentar la seguridad de los peatones y, sobre todo, de los niños y niñas cuando entran y salen de los centros". Por eso, el equipo de gobierno apuesta por "la recuperación del espacio público para la infancia y las familias, transformándolo en un entorno escolar seguro con más autonomía, más salud y más seguridad".

Calle Teruel de Manises.

Calle Teruel de Manises. / L-EMV

La actuación se llevará a cabo dejando el acceso desde la calle Eulogio Juan Arnal, al que solo tendrá acceso personal autorizado para realizar descargas de material y suministros, así como los servicios de emergencias. En este sentido, la zona continúa teniendo aparcamiento disponible, como el que hay en las calles de la Ronda Jaume I, la propia calle Eulogio Juan Arnal o el aparcamiento gratuito de la calle Escultor Octavio Vicente, el de la Ciudad del Ocio y del Deporte y sus alrededores.

