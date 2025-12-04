La monologuista María Zamora dinamizará en Burjassot la entrega de los Premios al Uso del Valenciano en el Comercio

Ya está todo preparado en Burjassot para que la tarde del miércoles 10 de diciembre comerciantes y entidades sociales, festivas y deportivas se unan para rendir homenaje a la lengua valenciana en la entrega de los Premios al Uso del Valenciano en el Comercio y en las Redes Sociales 2025.

El citado día, a las 20.00 horas, la Monologuista María Zamora dará la bienvenida a todas y todos los presentes que, de manos de la Concejalía de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Estefanía Ballesteros, a través de Aviva Burjassot, han sido premiados en la edición de este año. El acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura del municipio.

Se trata de unos premios que cuentan progresivamente con más participación y que reconocen la labor de promoción de la lengua valenciana en el ámbito del comercio local y también a través de las redes sociales de las entidades sociales, deportivas o culturales de Burjassot. En 2025, los Premios al Uso del Valenciano en el Comercio cuentan con seis ganadores. El primer premio ha sido para Banys i Cuines Calandín, (con un importe de 1.024,49€); el segundo premio, para Grupo A Riure (837,24€); el tercer premio, para Horno El Dolcet (724,83 €), el cuarto premio, para Zapaterías Juan Ramón (581,63 €), el quinto premio, para Ángel Álvarez Maza, (444,9€) y el sexto para Ferretería El Mercat (386,91€).

Se puede consultar el anuncio de la concesión definitiva de los premios PINCHANDO AQUÍ.

En el caso de los Premios al Uso del Valenciano en la Redes Sociales, se han repartido entre ocho entidades burjassotenses. El primer premio ha sido para la Associació Cultural Bassot, con un importe de 800€; el segundo premio, para la Falla Fermín Galán Primavera (725€); el tercer premio, para la AFA del IES Vicent Andrés Estellés (650€), el cuarto para la Falla Pi i Margall- Arturo Cervellera (525€); el quinto premio para la Falla Mariano Benlliure-Acequia de Tormos (400€), el sexto para Juniors Movimiento Diocesano de Valencia- Juniors Foc Verd (350€), el séptimo para la Falla Espartero-Maestro Plasencia (300€) y el octavo para el Grupo de Recreación Deportiva Burjapower que se lleva 250€.

La concesión definitiva de los premios puede consultarse PINCHANDO AQUÍ.