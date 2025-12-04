Las oficinas de consumo de l'Horta Sud duplican las reclamaciones tras la dana

Las oficinas de atención a los consumidores en varios pueblos de l'Horta Sud han acogido el doble de reclamaciones y quejas en este último año. Tras el paso de la dana del 29 de octubre de 2024, se han duplicado las quejas formales presentadas, la mayoría con relación a seguros, el consorcio de seguros nacional y la compra venta de vehículos.

Así lo han concluido los responsables de las oficinas municipales y la Unió de Consumidors Valencians en una jornada en la Mancomunitat de l'Horta Sud; en la que ha participado también el comisionado del Gobierno para la reconstrucción y la Unión de Consumidors de València. El objeto del encuentro era conversar sobre la campaña que han lanzado a través de todas las oficinas de consumo municipales de la comarca con el objetivo de evitar las estafas e incumplimientos en las contrataciones que particulares y negocios están realizando por la dana.

Indemnizaciones y reparaciones en viviendas

En esta campaña se ofrecen consejos a la ciudadanía y los negocios sobre prácticas que deben seguir y otras que han de evitar. Las recomendaciones se estructuran en tres apartados: indemnizaciones de seguros y consorcio, reparaciones en viviendas y compra o reparación de vehículos.

Estas temáticas se han elegido tras estudiar las quejas o reclamaciones que se han estado recogiendo en el servicio de OMIC comarcal de la Mancomunitat (OCIC), que gestiona la Unió del Consumidors de València, así como aquellas transmitidas a las Agencias de Desarrollo Local de los ayuntamientos y las formuladas por las asociaciones de víctimas, CLERs o entidades vecinales al comisionado.

Presentación de la campaña contra las estafas tras la dana / L-EMV

"El servicio de OCIC se presta de forma mancomunada en ocho municipios pero el equipo está a disposición del resto de ayuntamientos para atender dudas del personal técnico en esta campaña", explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes. Por su parte, el secretario del Comisionado para la Reconstrucción, Roger Llanes, ha agradecido que la mancomunidad haya preparado la campaña “haciéndose eco de todas las quejas que hemos estado recibiendo desde hace meses” y el apoyo que se va a prestar tanto a la ciudadanía como a los negocios en los problemas que les ha generado la contratación de ciertos servicios.

El 71 % de las quejas eran de la dana

La campaña se ha lanzado este jueves, tras una reunión técnica con los equipos de las OMIC y de las ADL de los ayuntamientos. En los próximos días, estos servicios dispondrán de carteles y folletos. En la reunión, el coordinador de la OCIC y secretario de Unió de Consumidors, Francisco Rodríguez, junto a la responsable de Comunicación, Lucía Peris, han presentado el informe de actuaciones en la red de oficinas desde noviembre de 2024 hasta septiembre de 2025.

La OCIC presta servicio en Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Massanassa, Picanya, Picassent y Sedaví, mientras que Catarroja y Paiporta se incorporarán en 2026. En estos municipios iniciales, se han tramitado 612 reclamaciones entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, lo que supone duplicar las del año anterior. Del total, 434 estaban motivadas por la dana, lo que supone el 71 %, y 178 son generales.

Por temáticas, las reclamaciones tramitadas relacionadas con los seguros han sido 97 mientras que tienen que ver con el Consorcio Estatal de Compensación de Seguros han sido otras 74. Las reclamaciones por vehículos son 78 y las vinculadas a reparaciones en viviendas o negocios son 63. El resto son temáticas variadas.

Respecto a la distribución de localidades, Aldaia lidera el número de reclamaciones (en consonancia con el nivel de daños y el volumen de población), seguida de Alfafar, Benetússer o Massanassa.

El caso de los vehículos

Durante la exposición, Francisco Rodríguez ha incidido en las reclamaciones por las reparaciones y por la compra de vehículos (tanto nuevos como de segunda mano). "Se produjo un aumento de demanda en un momento de oferta insuficiente por lo que muchas personas tuvieron que recurrir a coches de segunda mano, comprados incluso fuera de la Comunitat Valenciana y con menos garantías", ha añadido. También se realizaron operaciones de compra-venta entre particulares, que no entran en el servicio de arbitraje de consumo sino que las personas afectadas han de utilizar la vía judicial.