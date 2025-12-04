Paterna bonificará la eurotasa a familias y premiará el reciclaje tras las quejas vecinales

La manifestación de centenares de vecinos en Paterna en contra la subida en la factura del agua, celebrada el pasado 31 de octubre, ha dado sus frutos. Bajo el lema "Con el agua no se juega", los ciudadanos denunciaban el "incremento desproporcionado" del recibo del agua en la localidad de l'Horta Nord por la aplicación obligada de la 'eurotasa', en el que las tasas e impuestos municipales representan hasta el 33 % del total, mientras que el servicio de limpieza y recogida de basuras "resulta insuficiente".

Ahora, el consistorio ha anunciado que está ultimando un completo "paquete de bonificaciones" para aplicar a la nueva Tasa Europea de Residuos, la denominada Eurotasa, con el objetivo de "aliviar la carga económica a las familias, favorecer un pago más cómodo y fomentar el reciclaje" en todo el municipio. En la protesta de hace unas semanas, los vecinos y vecinas solicitaron al ayuntamiento que revisara la estructura tarifaria y habilitara bonificaciones para familias vulnerables, personas mayores, y quienes reciclan activamente según la normativa europea. Y así ha sido.

Entre las principales medidas incluidas en el nuevo paquete destacan una bonificación del 15 % del importe anual para todas las viviendas paterneras basándose en parámetros de calidad ambiental y fomento del reciclaje en nuestra ciudad y una bonificación del 30% para familias numerosas y monoparentales, otro 30 % para pensionistas con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, así como para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Además, se aplicará una bonificación de 10 euros a contribuyentes que acrediten haber utilizado el ecoparque o el ecoparque móvil durante el año anterior, así como bonificaciones de 50 euros anuales para comercios adheridos al servicio municipal de recogida de cartón puerta a puerta.

"Con estas medidas queremos reconocer el compromiso ambiental de Paterna, aliviar las economías familiares y premiar a quienes reciclan y colaboran con una ciudad más sostenible", expresan desde el consistorio.

¿Qué es la Eurotasa?

Según explica la corporación municipal, la eurotasa es una "tasa europea obligatoria que deben implantar todos los ayuntamientos antes de finalizar 2025 y que está destinada a cubrir el coste real del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos".

Su implantación responde a una directiva comunitaria que exige "un sistema de financiación justo, transparente y acorde con los hábitos de generación potencial de residuos de cada hogar".

¿Cómo se calcula?

En Paterna, la eurotasa se calcula en función de los metros cúbicos de agua consumida el año anterior, una fórmula que el consistorio considera “la opción más eficiente, que está avalada jurídicamente y que permite reducir gastos de gestión y evitar costes adicionales para los vecinos y vecinas”.

Además, según el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, la ciudad se sitúa por debajo de la media nacional en esta tasa, con un coste medio de 102 euros al año por vivienda, frente a los 126,7 euros que se pagan de media en España. Y es que el 42 % de las viviendas de Paterna pagarán como máximo 33 euros al año en el 2026, además de que se pagará de una forma más cómoda, ya que el paquete que se aprobará antes de que acabe el año contempla la reducción de la Eurotasa y la flexibilización del pago del recibo del agua.