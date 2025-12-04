Polémica en Albal por un viaje a Cádiz con un gasto de 665,27 euros y una medalla institucional

El PSPV-PSOE de Albal ha denunciado que la concejala de Vox, Raquel García, ha cargado al consistorio que preside el popular José Miguel Ferris 665,27 euros en gastos de un viaje a Cádiz, junto a otra persona. El desplazamiento ha sido para recoger una medalla que, según dijo en el pleno, “era para el ayuntamiento”, pero que, según afirman los socialistas, "ella luce como un reconocimiento personal en todos los actos públicos". “Si la medalla es institucional, ¿por qué la luce ella? Si es personal, no puede pagarla el pueblo”, subraya el grupo municipal.

La afectada Raquel García explica a Levante-EMV que la carta en la que le invitaban a recoger el premio, la recibió por los canales oficiales del Ayuntamiento de Albal, con el conocimiento del alcalde. Este reconocimiento se debe a que García, como concejala de Cultura y Comercio, fue quien gestionó y coordinó la ayuda recibida en la dana en el Casal Jove del municipio, en el que coincidió con un grupo de policías nacionales de Cádiz que de manera voluntaria fueron a Albal. "Estuvimos durante tres semanas trabajando codo con codo. Este grupo de policías tiene una ONG que es la que ahora me ha otorgado la condecoración por el trabajo que realicé durante este tiempo junto a ellos, como miembro del gobierno de Albal", expresa la edila.

No obstante, los socialistas señalan que, en la nota de prensa difundida por la asociación Santo Ángel de la Policía de El Puerto de Santa María, se expone que "se otorga el reconocimiento a título individual, por labores altruistas". Para el PSPV, si es un premio a título individual, "no se debería haber costeado con dinero público, de todos los vecinos". El punto de la polémica está en una factura de 442,1 euros destinados al pago de una comida para 15 personas, en la que García invitó con "fondos públicos" a miembros de la asociación, además de la factura del alquiler del coche, con un gasto de 150 euros, el taxi (13 euros); gastos en carburantes (30,27 euros); y en una comida con dos menús (29.90 euros). Del alojamiento y vuelo no han tenido conocimiento de gasto público.

Muestra de agradecimiento

La edila de Vox justifica este gasto, consensuado con el alcalde José Miguel Ferris, "como un gesto de agradecimiento por toda la ayuda prestada tras la dana". "Solo hemos pagado esta comida, el resto de gastos en Cádiz los ha pagado la asociación. Se debe a una acción pactada con el alcalde como gesto de cortesía y protocolo por la labor de los agentes en Albal".

Además, el grupo municipal del PSPV señala que "si la medalla fuera para el ayuntamiento, estaría en el edificio, pero, sin embargo, la tiene ella como una distinción personal". A lo que Raquel García responde que la tiene ella "porque es un reconocimiento que me hacen a mí como miembro del consistorio. Igual que si condecoran a un Policía Nacional, la medalla se la queda el propio agente". Asimismo, los socialistas remarcan que el alcalde, José Miguel Ferris, "calla y otorga sin dar cuenta a sus vecinos del galardón".

Más allá, los del PSPV-PSOE explican que Raquel García intentó "blanquear el viaje" alegando haber conseguido una donación de aires acondicionados para centros escolares. “A día de hoy desconocemos si esos aparatos existen, si están instalados o si esa donación es real. Lo hemos preguntado, sin respuesta. Podría ser una excusa improvisada para justificar el desplazamiento”. Sin embargo, la concejala de Cultura explica a este diario que estos aires acondicionados ya están instalados en la Casa de la Cultura de Albal, con un presupuesto de 16.000 euros a cargo de una empresa del Puerto de Santa María.