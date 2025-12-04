Quart de Poblet premia a InSuit y Francisco Javier Copoví por su labor en favor de las personas con discapacidad

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Quart de Poblet ha celebrado un año más la entrega de los Premios “Vicente Gascón, Quart sin Barreras”, que alcanzan su XXII edición. Estos galardones distinguen a personas y entidades que trabajan de manera destacada por la defensa de los derechos, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En esta edición, el Premio “Vicente Gascón” a la Entidad ha recaído en InSuit, una empresa valenciana especializada en el desarrollo de metodologías, servicios y plataformas propias orientadas a garantizar la accesibilidad digital, un ámbito cada vez más determinante para la igualdad de oportunidades y la participación plena en la sociedad.

En la categoría individual, el galardón a la Persona que ha destacado por su labor en beneficio de las personas con discapacidad ha sido para Francisco Javier Copoví, director general de Discapacidad del Ayuntamiento de València, por su trayectoria en el impulso de políticas públicas inclusivas, con 128 programas desarrollados en materia de inclusión y accesibilidad.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha subrayado durante el acto la importancia de seguir avanzando en visibilidad y derechos, recordando el lema que guía la conmemoración municipal: "Visibles". “Ser visible es sentir que tu comunidad te acoge sin condiciones, que tu presencia importa y que tu dignidad es indiscutible. Aunque hemos avanzado mucho, todavía existen barreras: prejuicios, silencios, miedos, miradas que no reconocen, decisiones que no tienen en cuenta a todas las personas. Y frente a esas barreras, la visibilidad es un acto de valentía y de justicia”, ha señalado.

Galardón de los Premios "Vicente Gascón, Quart sin Barreras". / A. Q.

La alcaldesa ha insistido en que “Quart de Poblet es un municipio con corazón, y ese corazón late más fuerte cada vez que logramos que alguien se sienta parte, que alguien se sienta digno, que alguien se sienta, en definitiva, visible”, y ha reafirmado el compromiso del ayuntamiento para que la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias estén presentes en los objetivos de cualquier comunidad.

Un reconocimiento durante más de dos décadas

Estos premios, que se celebran anualmente, reciben su nombre en honor a Vicente Gascón Lezano, defensor de los derechos de las personas con discapacidad que fundó y presidió Qusiba hasta su muerte en 2020. El objetivo de estos galardones es rendir homenaje a aquellas personas que han contribuido significativamente a la inclusión social y la eliminación de barreras en Quart de Poblet. Además, ha contado con la colaboración de las asociaciones Aprodis, ASMAV, ASICO, el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, la Sociedad Artístico-Musical La Unió, el Centro Ocupacional y el Centro de Tipología Mixta de Quart de Poblet.

Como broche final, el Grupo de Teatro L’Esglai ha ofrecido una emotiva actuación que ha clausurado la entrega de premios. Con esta edición de los Premios "Vicente Gascón, Quart sin Barreras", Quart de Poblet vuelve a situar la inclusión en el centro de su acción pública, reforzando la colaboración con el tejido social e institucional y manteniendo una línea de trabajo continuada para que la accesibilidad y la igualdad de oportunidades sean una realidad efectiva para toda la ciudadanía.