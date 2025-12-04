Vaivén
Los Reyes ya tienen su abanico de la dana de Aldaia
El alcalde Guillermo Luján ofrece este obsequio a sus majestades Felipe y Leticia durante su visita a la Casa Real
Los Reyes de España ya tienen el abanico de la dana. Se trata de una pieza única, elaborada en el taller de Aldaia, Ferran Abanicos, cuyo varillaje representa una escena de la dana que representa al voluntariado. El encargado de hacerle llegar este detalle a sus majestades Felipe y Leticia ha sido el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján. El primer edil ha aprovechado una visita a la Casa Real, invitado por el Patronato de la Fundación Princesa de Girona para hacerle entrega del abanico, en un tono azul oscuro y varillaje en madera. Tanto Felipe como Leticia han mostrado su agradecimiento por el obsequio tan simbólico y han posado con el abanico y con Guillermo Luján, para inmortalizar este momento.
Justo hace un día fue el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud y alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, quien hizo entrega del mismo abanico a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante la inauguración de la exposición fotográfica de la dana impulsada por el Congreso de los Diputados y la Unió de Periodistes.
La Diputació de València, a través de la Vicepresidencia primera, compró 200 abanicos a la empresa de Aldaia, Ferran Abanicos, para contribuir a la recuperación de este sector artesanal que la dana del 29 de octubre puso en riesgo. De hecho, la empresa Ferran Abanicos, miembro del Gremio de Maestros Abaniqueros, ha quedado gravemente afectada por la barrancad, yy ha logrado recuperarse.
Otro para la Princesa Leonor
No es el único miembro de la Casa Real que tiene un abanico. También fue el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, en que entregó un abanico elaborado en la localidad, aunque no de la dana, a la Princesa Leonor durante la presentación de los premios Princesa Girona que contó una mención especial para los pueblos afectados por la dana, con la presentación de la canción mano a mano, promovida por la Fundació.
