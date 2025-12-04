Educación
La sala de estudio del Centro Social Ausiàs March de Burjassot comienza sus aperturas de fines de semana
El Ayuntamiento de Burjassot facilitará el estudio a los jóvenes los fines de semana de diciembre y enero, desde el 6 de diciembre, en horario ampliado
Con el objetivo de ayudar a las y los jóvenes en la preparación de sus exámenes, el Ayuntamiento de Burjassot va a abrir, desde este mismo fin de semana, días 6 y 7 de diciembre, la sala de estudio del Centro Social Ausiàs March en horario de 08.00 a 21.00 horas de manera ininterrumpida.
La sala abrirá, además del citado fin de semana, todos los que quedan de diciembre, el del 13 y 14; 20 y 21 y 27 y 28. Ya en el mes de enero, las aperturas serán los días 3 y 4; 10 y 11; 17 y 18 y 24 y 25 de enero de 2026.
Este horario extraordinario se une a la apertura que, de lunes a viernes, ya tiene el centro, dando la posibilidad a las y los estudiantes de poder hacer uso la citada sala en la que tienen tranquilidad y silencio para preparar sus pruebas.
