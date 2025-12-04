Torrent reafirma su compromiso con la cultura con el cierre del ciclo Shhcúchame! 2025

El Ayuntamiento de Torrent pone el broche final al ciclo Shhcúchame! 2025 con una sesión extraordinaria que culmina un año marcado por la divulgación musical, la participación ciudadana y el crecimiento cultural. El profesor y musicólogo Bernardo Mora-Fandos, responsable de impartir y desarrollar esta iniciativa desde sus inicios, ha sido el encargado de cerrar el curso con un programa especial centrado en el Mesías de Händel y un repertorio de villancicos interpretados por la familia Caballé, un recorrido íntimo y emotivo por algunas de las voces más reconocidas de la lírica española.

La iniciativa ha cosechado un notable éxito desde su puesta en marcha, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la música en Torrent. Sesión tras sesión, Shhcúchame! ha logrado acercar la música clásica a un público cada vez más amplio, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre la divulgación, la pedagogía y la pasión por el arte sonoro.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado la evolución y el valor cultural del proyecto: “Shhcúchame! se ha convertido en una ventana abierta al conocimiento musical. Gracias al trabajo de Bernardo Mora-Fandos, hemos logrado que muchas vecinas y vecinos descubran obras, intérpretes e historias que, de otro modo, no habrían tenido tan cerca. Esta última sesión es una muestra más de cómo la cultura puede emocionar, enseñar y unir a la ciudadanía”.

Sánchez ha añadido: “Para Torrent es un orgullo contar con un ciclo tan consolidado y con un público tan comprometido. Shhcúchame! demuestra que la música tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más culta, sensible y participativa”.

Próximo concierto

Como complemento a esta última sesión divulgativa, este sábado 6 de diciembre l’Auditori de Torrent acogerá un concierto espectacular a cargo de la Orquesta Sinfónica ESMAR, una de las agrupaciones más destacadas de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento. El público podrá disfrutar de una interpretación vibrante y de primer nivel, que refuerza la apuesta de Torrent por ofrecer una programación musical de calidad.

El edil ha querido cerrar con un mensaje de agradecimiento: “Quiero dar las gracias a todas las personas que han asistido, apoyado y disfrutado de Shhcúchame! durante todo este tiempo. Su entusiasmo y su sensibilidad por la música son el motor que impulsa este proyecto. Los esperamos este sábado y en todas las propuestas culturales que vienen”.

Con esta última sesión, Torrent reafirma su compromiso con la cultura, la educación musical y la creación de espacios que fomenten el disfrute colectivo y el conocimiento.