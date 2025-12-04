Torrent rinde homenaje a las brigadas forestales del Consorcio de Bomberos por su labor

La Plaza de Colón de Torrent ha sido este jueves el escenario del acto institucional de entrega de reconocimientos a las Brigadas Forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, un homenaje promovido por la Diputación de Valencia en colaboración con el Ayuntamiento de Torrent para poner en valor la labor de este colectivo fundamental para la seguridad y la protección del entorno natural.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente J. Mompó, ha presidido el acto junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell

La jornada, que ha reunido a 76 brigadistas forestales de toda la provincia, ha contado con la presencia del gerente del Consorcio, Marcial Díaz, el Inspector Jefe Jorge Gil Blesa, el representante d ellos brigadistas, Juan Caros Starlich, mandos operativos y personal técnico.

En total, han sido reconocidos 76 brigadistas forestales, quienes han recibido su certificado en un acto cargado de emoción, orgullo corporativo y reconocimiento institucional.

La Torre testigo del homenaje a quienes cuidan nuestros montes

Para la ocasión, la Plaza de Colón ha sido habilitada, junto a una exposición de cerca de 20 vehículos pickup’s, los mismos que utilizan las brigadas en sus intervenciones. La presencia de la flota completa ha permitido visualizar de forma directa los medios materiales con los que trabajan a diario los equipos forestales.

Una imagen potente y simbólica que ha convertido este espacio en un punto de encuentro entre instituciones, ciudadanía y quienes trabajan cada día para proteger el territorio frente a incendios, temporales, inundaciones o emergencias en áreas rurales.

Prevención, vigilancia y respuesta ante emergencias

Durante el acto se ha puesto en valor la amplia labor que desarrollan las Brigadas Forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyo objetivo principal es la prevención de incendios forestales mediante actuaciones de silvicultura preventiva, la mejora de las interfases urbano-forestales y la adecuación de vías de acceso para la actuación segura de los medios de extinción.

Asimismo, se ha recordado su función de vigilancia disuasoria, especialmente en Semana Santa, Pascua y durante el verano, así como su intervención directa en emergencias relacionadas con incendios forestales, búsqueda de personas, inundaciones, nevadas y temporales, así como otras situaciones de riesgo en áreas rurales.

Las brigadas realizan cerca de 400 actuaciones selvícolas anuales y participan en más de 350 servicios de emergencias, cifras que reflejan su nivel de actividad e importancia en la protección del territorio valenciano.

Intervenciones institucionales de reconocimiento

El acto ha comenzado con la intervención de la alcaldesa Folgado, quien ha dado la bienvenida a las brigadas forestales y ha agradecido la elección de Torrent como sede de este reconocimiento provincial.

Folgado abrió su intervención destacando que el acto es “una jornada de orgullo, gratitud y reconocimiento” hacia quienes, día tras día, protegen el territorio, los montes y la seguridad de las familias". Subrayó que, detrás del uniforme de los brigadistas y bomberos, hay vocación, compromiso y sacrificio, y que su labor en el linde urbano-forestal, en incendios, emergencias o temporales demuestra una disponibilidad absoluta allí donde se les necesita.

Folgado insistió en que la tarea de las brigadas, muchas veces silenciosa y discreta, es esencial para la seguridad de la población, especialmente en un contexto en el que fenómenos meteorológicos extremos han mostrado que “la prevención salva vidas”. Destacó las más de 400 actuaciones selvícolas anuales, las más de 350 intervenciones en emergencias y los kilómetros de territorio vigilado, pero puso el acento en las historias humanas: compañeros que se apoyan, vecinos agradecidos y familias que duermen tranquilas gracias a su trabajo.

"El reconocimiento oficial como bomberos forestales es un paso de justicia que dignifica vuestro trabajo y hace visible ante toda la sociedad la responsabilidad que asumís cada día. Este avance consolida derechos, refuerza vuestra protección y reconoce la verdadera naturaleza de un servicio esencial para la seguridad de toda la provincia", ha subrayado

La alcaldesa señaló que Torrent se honra en acoger a las brigadas y reafirmó que no hay inversión más valiosa que la que protege la vida y el patrimonio natural. Agradeció al Consorcio Provincial su coordinación y mejora continua de medios y formación, y dedicó un reconocimiento especial a las familias de los brigadistas, que comparten turnos, riesgos y sacrificios. Concluyó recordando que este reconocimiento de justicia y que sin su valentía, la provincia sería un territorio más vulnerable.

Tras la intervención de la alcaldesa, ha tomado la palabra Francisco Estarlich, representante de las Brigadas Forestales.

El presidente del Comité de Empresa ha celebrado la consecución de una demanda histórica del colectivo: el reconocimiento oficial como bomberos forestales. Ha subrayado que este paso supone saldar una deuda que la administración mantenía con los profesionales y que fortalece la dignidad y el valor de su labor diaria.

Ha destacado el clima de diálogo mantenido con el Consorcio y ha agradecido al señor Cherent el cumplimiento del compromiso adquirido para lograr esta clasificación. También ha recordado que los bomberos forestales de la Diputación de Valencia prestan un servicio esencial en la prevención y extinción de incendios y en emergencias rurales, como la DANA del pasado año o los incendios de este verano.

El presidente ha afirmado que el futuro del colectivo comienza a escribirse ahora, impulsado por el nuevo convenio y por la Ley 5/2024, que reconoce derechos vinculados a la peligrosidad y penosidad del servicio. Ha reafirmado la disposición del Comité para seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de toda la plantilla.

A continuación, ha intervenido el diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, que destacó que el acto supone “un hecho histórico en la evolución profesional del personal operativo de las brigadas”, con el reconocimiento oficial de su consideración como bomberos forestales. Subrayó que este avance es el resultado de “un camino largo y no siempre fácil”, recorrido con serenidad, argumentos y trabajo por parte del colectivo, que ahora ve consolidado un derecho que entrará plenamente en vigor el 1 de enero de 2026.

Mascarell recordó que el primer gran paso fue la negociación del Convenio Colectivo, que permitió mejoras económicas, homogeneización salarial y el inicio de la integración real del personal BRIFO dentro del Consorcio. Añadió que el nuevo reconocimiento abre la puerta a avances tan importantes como coeficientes reductores para la jubilación, adaptación de las cotizaciones a la realidad del trabajo y el acceso al reconocimiento de enfermedades profesionales asociadas a un entorno físico duro y exigente.

El presidente del Consorcio resaltó que lo más valioso de las brigadas “no son solo los derechos reconocidos, sino lo que representan”: el trabajo en las franjas de protección, la exposición al frío y al calor, la prevención discreta que salva vidas y su papel esencial en la lucha contra incendios. Mascarell señaló que el territorio es frágil y que los retos continúan, con mejoras en formación, modernización de equipamientos, nuevas infraestructuras y la incorporación progresiva del personal conductor-brigadista como funcionarios.

Entrega de reconocimientos

Finalizadas las intervenciones, la presentadora del acto ha invitado a subir al escenario a las autoridades. Y los 76 brigadistas forestales han ido recibiendo su certificado en grupos de cinco, acompañados por los aplausos del público.

La imagen del escenario repleto de brigadistas ha simbolizado la fuerza, la unidad y la capacidad operativa de este cuerpo provincial, que cada año contribuye a reducir riesgos, proteger entornos naturales y actuar en emergencias de gran complejidad.

El acto ha culminado con la intervención institucional del presidente de la Diputación, Vicente J. Mompó, que ha destacado que el acto representa “un paso adelante no solo para el territorio, sino para un colectivo imprescindible en la protección de la vida humana, animal y del medio natural”. Recordó situaciones en las que ha podido ver de primera mano la entrega de las brigadas, especialmente en momentos críticos, trabajando “amb fang fins als genolls” y sin mirar la hora, una entrega que —dijo— habla más que cualquier discurso.

Mompó subrayó que el reconocimiento como bomberos forestales es resultado de la escucha activa, el diálogo y un trabajo responsable entre instituciones. Defendió que las inversiones en bases, maquinaria, vehículos y equipos responden a una estrategia clara: apostar por la prevención tanto como por la extinción. “La societat respon millor quan les institucions planifiquen a llarg termini”, afirmó, destacando que las brigadas son un pilar esencial de esa estrategia provincial.

El presidente ensalzó la aportación de las brigadas al territorio, recordando que “quan arriben les brigades, respirem”, según expresan los alcaldes. Las definió como un “sistema circulatori” que da vida, seguridad e información clave sobre las necesidades locales. Señaló que este reconocimiento corrige una situación que no hacía justicia a su realidad profesional y abre “un futur més digne i coherent” con el servicio que prestan. Mompó concluyó agradeciendo su entrega y recordando que “els polítics passem, però vosaltres quedeu com a guardians de la nostra terra”.

Ciudad comprometida

El Ayuntamiento de Torrent ha mostrado una vez más su firme compromiso con la prevención de riesgos, la mejora de la gestión forestal y la colaboración institucional.

Torrent se consolida así como un municipio referente en la celebración de actos institucionales provinciales, destacando su implicación con la protección del medio ambiente y la seguridad del territorio.