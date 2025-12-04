La voz de los jóvenes para la reconstrucción social tras la dana

Los jóvenes afectados por la barrancada del 29 de octubre también tienen mucho que decir y aportar desde su perspectiva, diferente a la del resto. La generación de cristal resultó ser indispensable con su labor en los primeros meses de la dana, por eso, en plena etapa de reconstrucción, su visión también resulta imprescindible, sobre todo a nivel social.

Precisamente ese es el objetivo de las jornadas #JoventutPower, un encuentro sociocultural dirigido a jóvenes de los municipios afectados por la dana, que se está celebrando en el Multifuncional Carmen Valero de Silla. Más de 200 jóvenes de Silla, Catarroja, Massanassa y Alfafar participaron en esta sesión inicial, enmarcada dentro del proyecto Silla Acull Dana, organizada y coordinada por el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Silla y subvencionado por el Ministerio de Juventud, Infancia i Igualdad del Gobierno de España por el proyecto Silla Acoge/Silla Acull (Orden JUI/119/2025, de 6 de febrero, por la que se regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito de la infancia, la adolescencia y la juventud, a las entidades locales afectadas por la dana entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 (BOE núm. 34, de 8 de febrero de 2025).

La jornada incluyó la representación teatral "Adolescència infinita", a cargo de la compañía Pont Flotant, una obra que pone esta vez el foco en la adolescencia entendida como un proceso vital lleno de luces y sombras, una etapa crucial con la que nos cuesta relacionarnos, y la actuación de Naina, una de las voces emergentes más destacadas de la escena musical valenciana. A partir de estas propuestas escénicas y musicales, los y las jóvenes participan en un espacio de diálogo y reflexión centrado en el empoderamiento adolescente y en una visión positiva y constructiva de esta etapa.

Alumnado de los talleres Silla Acull. / A.S.

Las sesiones continuarán clonlcuyen este jueves de diciembre, con la participación de nuevos grupos de alumnado de 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato de los municipios afectados. En total, se prevé que las jornadas tengan un impacto en más de 1.500 jóvenes.

Al finalizar el ciclo, se elaborará un documento de trabajo que recogerá las aportaciones y reflexiones de la juventud, con el objetivo de construir, desde su perspectiva, propuestas de mejora del entorno social tras la dana.

Zaragozá: "Es una oportunidad única"

En su visita a los jóvenes participantes a la jornada el alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha destacado que "estas jornadas son una oportunidad única para que la juventud se exprese, comparta sus experiencias y participe activamente en la reconstrucción social tras los efectos de la dana. Es fundamental escuchar su voz y acompañarlos en este proceso". Por su parte, la concejal de Juventud, Amparo Alapont, señaló que "estamos muy satisfechos con la respuesta de los jóvenes. Iniciativas como #JoventutPower fomentan el empoderamiento, la creatividad y la solidaridad entre los adolescentes, elementos esenciales para fortalecer nuestra sociedad".