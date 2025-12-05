Aldaia, Benetússer y Alfafar explican sus proyectos posdana ante los reyes Felipe y Letizia

La zona afectada por la dana en l'Horta Sud estuvo representada este jueves en la Casa Real. Sus majestades los reyes Felipe VI y Letizia, invitaron al alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, a la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona.

Los Reyes de España han recibido personalmente a los representantes municipales, que les obsequiaron con un abanico de la dana elaborado por Ferran Abanicos de Aldaia, de manos de Guillermo Luján. Después, han accedido al salón de reunión y cada alcalde ha tenido unos minutos para poder presentar el proyecto que ha sido subvencionado por la Fundación Princesa Girona, para incentivar la participación juvenil.

La voz de los jóvenes en Silla Más de 200 jóvenes participan en Silla en la primera jornada Joventut Power con el objetivo de elaborar un documento con propuestas de mejora del entorno social. Han participado en grupos de alumnado de 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato de los municipios afectados. En total, se prevé que las jornadas tengan un impacto en más de 1.500 jóvenes.

Asi, Juan Ramón Adsuara, ha expuesto el proyecto «Monument 4 Movement», de los arquitectos de la UPV Santiago Quintanilla y Juan Pastor, dentro de la Gira de Retos de la Fundación Princesa de Girona. Su propuesta, premiada con una dotación total de 20.000 euros, plantea una actuación en el barrio de Alfalares, una de las más castigadas por la catástrofe, donde se instalará una infraestructura simbólica y funcional que servirá como espacio para la convivencia, la actividad física y la salud comunitaria. «No nos referimos únicamente a espacios físicos. Hablamos de salud mental, de bienestar, de convivencia. Hablamos de lugares donde menores y mayores conviven, se relacionan y crean comunidad», subrayó Juan Ramón Adsuara.

El alcalde de Aldaia y la alcaldesa de Benetússer con el Rey, Felipe VI. / L-EMV

Eva Sanz, por su parte, agradeció a los patronos la inversión que la Fundación está haciendo en Benetússer con el proyecto de rehabilitación de la antigua discoteca Tabú, que en pocos meses se convertirá en un centro comunitario para las asociaciones de la comarca. «Ha sido muy cercano y emotivo el trato recibido por la Fundación y por sus Majestades, que han mostrado gran interés en el proyecto y esperan sea un referente», indicó.

Asimismo Guillermo Luján también defendió el plan especial de intervención para jóvenes de Valencia, que reunió a más 900 adolescentes: «Estamos inmensamente agradecidos por este rayo de luz y esperanza que es la Fundación Princesa de Girona», indicó.