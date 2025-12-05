Una riada histórica
El canal Júcar-Turia, clave para el suministro de agua a 2,3 millones de personas, avanza en sus obras tras la dana
El Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha visitado las obras de emergencia de la infraestructura hídrica que arrasó la riada en el barranco de l'Horteta
“Es una infraestructura crítica: garantiza el agua de 2,3 millones de personas y el riego de decenas de miles de hectáreas. Por eso actuamos desde el primer minuto con rapidez y con rigor”, ha destacado el Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en la visita de esta mañana a las obras de emergencia del Canal Júcar-Turia en el tramo del barranco de l’Horteta, en el término municipal de Torrent, uno de los puntos más afectados por la dana del pasado 29 de octubre.
Las actuaciones, ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con un presupuesto global de 30 millones de euros, son esenciales para garantizar el suministro de agua a 2,3 millones de personas de València, su área metropolitana, la Ribera y el Camp de Morvedre.
Además, el canal suministra caudales para el regadío de 25.000 hectáreas, gestionadas por una veintena de Comunidades de Regantes que agrupan a más de 35.000 usuarios.
El acueducto de l’Horteta quedó destruido por la fuerza de la avenida, lo que obligó a una intervención inmediata. La CHJ restableció el servicio en cuestión de días mediante un baipás temporal y, posteriormente, instaló un acueducto provisional en celosía que permitió mantener el suministro sin interrupciones durante las semanas críticas posteriores al temporal.
Baipás subterráneo operativo
A día de hoy, los baipases subterráneos definitivos ya están operativos, una solución que garantiza la continuidad del canal incluso ante episodios extremos similares.
Según se ha explicado en la visita, a la que también ha asistido la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, los equipos técnicos trabajan ahora en la ejecución de pilotes profundos, una cimentación más robusta y resistente que permitirá restituir el acueducto definitivo con mayores garantías frente a los efectos del cambio climático.
Esta intervención forma parte de una respuesta más amplia, pues en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar se han declarado 17 obras de emergencia, por un valor total de 220 millones de euros, para paliar los efectos de la DANA del 29 de octubre de 2024.
Durante la visita, el Secretario de Estado ha puesto en valor la rapidez de la respuesta técnica: “El suministro no se interrumpió ni un solo día gracias a la profesionalidad y anticipación de la Confederación Hidrográfica del Júcar y las empresas implicadas en las operaciones. Esa es la política útil: proteger a la ciudadanía y reforzar nuestras infraestructuras para que sean más fuertes que cualquier emergencia climática”.
Fin de la obra en la primera mitad de 2026
La previsión es que el conjunto de actuaciones finalice durante la primera mitad de 2026, ofreciendo una solución definitiva y más segura para una infraestructura en servicio ininterrumpido desde 1979 y esencial tanto para el abastecimiento urbano como para el regadío valenciano.
“Estas obras son una demostración de responsabilidad y de compromiso con el territorio. Estamos reforzando una infraestructura que no puede fallar y que es esencial para el día a día de millones de personas y para miles de agricultores. Ese es el objetivo: garantizar seguridad, estabilidad y futuro”, ha concluido Arcadi España.
