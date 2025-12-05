Catarroja celebrará por primera vez unas campanadas infantiles para dar la bienvenida a 2026

El Ayuntamiento de Catarroja ha organizado una amplia programación navideña que llenará el municipio de actividades lúdicas, culturales y deportivas desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero. Este año, como principal novedad, el municipio celebrará unas campanadas infantiles para dar la bienvenida a 2026, una propuesta pensada para que los más pequeños puedan disfrutar de este momento tradicional en un ambiente festivo y familiar.

Ante la realidad de que muchos de los espacios habituales de encuentro siguen afectados por la dana, el consistorio ha optado por trasladar las actividades navideñas a las calles, ofreciendo espacios de convivencia al aire libre que permitan a los vecinos y vecinas disfrutar y reencontrarse durante las fiestas. Con este objetivo se ha impulsado una agenda amplia y diversa, pensada para todos los públicos. Durante todo el periodo navideño, del 6 de diciembre al 6 de enero, permanecerá instalada la Feria de Atracciones de Navidad, ubicada en el aparcamiento del Mundial 82.

La programación comenzará el 18 de diciembre con talleres de adornos navideños y continuará con iniciativas juveniles como la "Pre-nit de cap d’any", el día 19, o el taller de cocina “Dolce Catarroja” el día 22. También se incluyen actividades tecnológicas, como el campamento de robótica, los días 23, 29 y 30, y excursiones infantiles, como la visita al almacén de dientes del Ratoncito Pérez el día 23.

El 24 de diciembre por la mañana tendrá lugar el tradicional encuentro con Papá Noel en el parque Paluzie, donde los más pequeños y pequeñas podrán dejar su carta de deseos y disfrutar de una amplia zona de juegos navideños. Tras el día de Navidad, el día 26, el municipio ofrecerá propuestas deportivas y de ocio: el Crazy Warrior, hinchables infantiles, la Carrera Popular San Silvestre y una actividad de patinaje sobre hielo.

Uno de los actos más esperados será el Campamento Real de los Reyes Magos, que se celebrará el 28 de diciembre en el parque Paluzie, de 10.30 a 13.30. Así como actividades lúdicas, entre las que se encuentra la proyección de “Avatar: Fuego y ceniza", en el cine MN4 el día 29, la salida en karts a Ademuz el día 30 y un taller de LEGO el mismo día.

La novedad de la programación

Catarroja recibirá el año nuevo en el parque del Secanet con la Fiesta de Bienvenida a 2026, abierta a toda la ciudadanía, y unas Campanadas infantiles a las 12 horas de la mano de Pequeradio. Previamente, el 30 de diciembre, de 17 a 20 horas, la carpa del Secanet acogerá el Cap d’Any Sènior, una celebración especialmente dirigida a las personas mayores del municipio.

Para cerrar la programación, como marca la tradición, el 5 de enero tendrá lugar la Cabalgata de los Reyes de Oriente, que recorrerá las calles de Catarroja a partir de las 18.30 horas.

Oferta musical

La programación navideña incluye además una destacada oferta musical con los tradicionales conciertos de las formaciones locales. El sábado 20 de diciembre, la Unió Musical de Catarroja ofrecerá su Concert de Nadal a las 21 horas en la iglesia de Sant Miquel; el domingo 21, L’Artesana celebrará su concierto navideño a cargo de la Orquestra Simfònica y la Coral Jove “Antonio Claverol”, a las 17.30 horas en Sant Miquel; el 26 de diciembre, la Coral de Sant Pere presentará su Concert de Nadal a las 20 horas en la misma iglesia; finalmente, el 28 de diciembre, la Plaza Mayor acogerá el Concert de Cap d’Any de L’Artesana, a las 12.30 horas, interpretado por la Banda Simfònica.

Según ha señalado la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent: “esta agenda refleja el esfuerzo conjunto de las concejalías y entidades colaboradoras por construir una Navidad viva, participativa y llena de oportunidades para compartir y hacer comunidad”. "Con esta programación, Catarroja reafirma su compromiso con una Navidad inclusiva y abierta, donde cada vecino y vecina pueda encontrar propuestas adaptadas a sus intereses y edades".