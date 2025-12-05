El colegio l’Horta de Paiporta se suma a la Maratón en la Escuela

El colegio l’Horta de Paiporta ha celebrado la iniciativa deportiva Maratón en la Escuela, una actividad enmarcada en la Maratón de València. La actividad reunió a todo el alumnado del centro, desde Infantil de 2 años hasta 6.º de Primaria. La jornada, llena de energía, convivencia y esfuerzo, puso en valor la actividad física como elemento clave para el bienestar y el desarrollo educativo.

La concejala de Educación, Olga Sandròs, ha felicitado al centro por la iniciativa y por su capacidad para implicar a toda la comunidad educativa. “Actividades como esta refuerzan el valor de la educación más allá de las aulas. L’Horta ha demostrado, una vez más, que el deporte es una herramienta potente para enseñar convivencia, inclusión y esfuerzo personal. Desde el Ayuntamiento continuaremos apoyando todas estas propuestas que mejoran la vida escolar e impulsan hábitos saludables”, ha afirmado la concejala.

Deporte para la inclusión y la coeducación

Durante todo el mes de noviembre, el alumnado ha participado en diferentes propuestas previas enfocadas a trabajar la resistencia y el espíritu de superación. La clausura de este trabajo ha sido una gran mañana de carreras adaptadas al nivel madurativo de cada grupo, en la que cada clase ha tenido la oportunidad de implicarse, correr y disfrutar del deporte en un ambiente lúdico y motivador.

Las familias también han desempeñado un papel destacado en la jornada, acompañando y animando a sus hijos e hijas a lo largo de todas las pruebas. La actividad fue organizada por el profesorado de Educación Física y la jefa de estudios del centro, en colaboración con las familias y la empresa CAPS, que proporcionó la meta, el equipo de sonido y un speaker para dinamizar el evento. Al finalizar las carreras, cada participante recibió un plátano y una botella de agua.

La Maratón en la Escuela no se planteó como una competición, sino como una experiencia inclusiva y coeducativa, garantizando que todo el alumnado pudiera participar y disfrutar del movimiento y del deporte. La respuesta de la comunidad educativa ha sido muy positiva y ha permitido reforzar el compromiso del centro con la promoción de hábitos saludables y con el trabajo en equipo.

Sandròs también ha destacado el papel de las familias en el éxito de la jornada: "La participación y el ánimo de las familias hacen que estas actividades sean todavía más especiales. Cuando escuela y comunidad van de la mano, los resultados siempre son positivos”.

Desde el Ayuntamiento de Paiporta y desde la comunidad educativa del colegio l’Horta se ha querido agradecer la implicación de las familias y de todas las personas que han hecho posible esta celebración deportiva, que fomenta valores de convivencia, esfuerzo y participación compartida.