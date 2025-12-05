Detenidas 20 personas en Torrent y Paterna por estafar con el timo del "hijo en apuros" a más de 200 víctimas

Una operación de agentes de la Policía Nacional ha permitido detener en Torrent y Paterna a 20 personas que estafaban a través de la modalidad conocida como "hijo en apuros". Tras el desmantelamiento de los tres grupos criminales implicados en las estafas, se ha detectado un perjuicio económico superior a los 120.000 euros y más de 200 víctimas en todo el territorio nacional.

Los arrestados por su presunta implicación en los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal contactaban con las víctimas haciéndose pasar por sus hijos y simulaban padecer algún apuro económico para solicitarles transferencias bancarias. Uno de los cabecillas residía en una vivienda de lujo donde tenía instalada una “habitación delpánico” dotada con una puerta blindada.

Las investigaciones se iniciaron en el pasado junio por parte de agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Torrent a raíz de diversas denuncias presentadas en diferentes comisarías de varias provincias, donde las víctimas referían haber recibido mensajes mediante una aplicación de mensajería instantánea de números desconocidos, en los que los estafadores se hacían pasar por sus hijos, alegando encontrarse en apuros y solicitando transferencias urgentes de dinero.

Gracias a las primeras gestiones practicadas se logró identificar a los titulares de las cuentas bancarias receptoras de las transferencias, averiguando que la mayoría residían en Torrent. Durante el desarrollo de la investigación, se identificaron a las denominadas “mulas de dinero”, personas que utilizaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado, retirar el efectivo y entregarlo a otros miembros de la organización, a cambio de una pequeña remuneración.Se detuvoa variosde estos intermediarios, responsables también de coordinar la recogida del dinero en efectivo.

Chalé de lujo en Paterna

Tras averiguarla identidad del cabecilla de uno de estos entramados, los investigadores culminaronla operación el pasado 27 denoviembre con la entrada y registro en su chalet de lujo ubicado en una urbanización de Paterna, donde se intervinieron dispositivos electrónicos, un reloj de alta gama, diversas joyas de valor, así como 830 euros en efectivo.

Ordenadores, móviles, joyas y dinero intervenido en el chalé de lujo de Paterna. / Policía Nacional.

Asimismo, en el transcurso del registro los agentes hallaron una “habitación del pánico” dotada con una puerta blindada la cual había que derribar para acceder a la misma, donde se incautaron una defensa extensible, unpuño americano,un hacha y varios cartuchos de munición.

Prisión para el cabecilla de 25 años

Los investigadores comprobaron que el líder se trataba de un joven de 25 años quien, aunque no realizaba ninguna actividad laboral, residía en una vivienda de alto nivel adquisitivo, equipada con aparatos electrónicos de alta gama, ropa y zapatillas de prestigiosas marcas, además de poseer en su propiedad hasta cinco vehículos y otro alquilado de elevado coste, a pesar de no poseer carnet deconducir. Trassudetención,laautoridad judicialdecretósuingresoen prisión

La estafa

En este hecho delictivo, conocido como la estafa del “hijo en apuros”, los autores contactan con las víctimas, generalmente madres y padres, haciéndose pasar por sus hijos, utilizando los servicios de mensajería instantánea o de mensajes de texto para, bajo el pretexto de haber sufrido algún percance, solicitar el envío de una cantidad de dinero de manera urgente con el fin de sufragar diferentes gastos, ya sean médicos, de viaje o incluso para comprar un nuevo teléfono móvil ,justificando así el uso de un tercer número desconocido para las víctimas.