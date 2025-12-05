Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje al amor en Burjassot con las 22 parejas que este año cumplen sus Bodas de Oro

El Ayuntamiento homenajea en el Centro Cultural Tívoli a las parejas que celebran sus 50 años de casados, entregándoles un marco de fotos y una rosa como recuerdo

Bodas de Oro 2025 en Burjassot.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

Amor, respeto, comprensión, diálogo, paciencia…estas palabras se escucharon anoche en el Centro Cultural Tívoli de Burjassot que se vistió de gala para homenajear a las 22 parejas del municipio que cumplen este año sus Bodas de Oro, 50 años de vida en común.

De manos del alcalde de Burjassot, Rafa García y de la concejala de Mayores, Mª Ángeles Navarro, una a una las parejas subieron al escenario del Tívoli a recoger el detalle que les ha preparado el Consistorio: un marco de fotos, en el que podrán poner la imagen que se captó anoche, y una rosa simbolizando el amor.

1975, año de su boda

Acompañadas de sus familiares y amigos, las parejas se trasladaron a 1975, año de su boda, para recordar, junto a las conductoras del acto, las efemérides que se sucedieron durante el mismo.

Tras esta primera parte, contaron el secreto para llegar a los 50 años de vida en común, cerrando el acto con la foto de grupo y con un vino de honor para todas y todos los asistentes.

