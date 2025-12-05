Homenaje al amor en Burjassot con las 22 parejas que este año cumplen sus Bodas de Oro
El Ayuntamiento homenajea en el Centro Cultural Tívoli a las parejas que celebran sus 50 años de casados, entregándoles un marco de fotos y una rosa como recuerdo
Amor, respeto, comprensión, diálogo, paciencia…estas palabras se escucharon anoche en el Centro Cultural Tívoli de Burjassot que se vistió de gala para homenajear a las 22 parejas del municipio que cumplen este año sus Bodas de Oro, 50 años de vida en común.
De manos del alcalde de Burjassot, Rafa García y de la concejala de Mayores, Mª Ángeles Navarro, una a una las parejas subieron al escenario del Tívoli a recoger el detalle que les ha preparado el Consistorio: un marco de fotos, en el que podrán poner la imagen que se captó anoche, y una rosa simbolizando el amor.
1975, año de su boda
Acompañadas de sus familiares y amigos, las parejas se trasladaron a 1975, año de su boda, para recordar, junto a las conductoras del acto, las efemérides que se sucedieron durante el mismo.
Tras esta primera parte, contaron el secreto para llegar a los 50 años de vida en común, cerrando el acto con la foto de grupo y con un vino de honor para todas y todos los asistentes.
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa
- Investigan si la niña de 6 años sedada en la clínica de Alzira falleció por una sepsis causada por un anestésico contaminado
- El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
- Árboles más grandes, pavimento de granito y aceras despejadas: así será la nueva calle Colón
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Pisos nuevos a 161.000 euros y a un paso de la playa: el municipio de Valencia con vistas privilegiadas y oferta de obra nueva
- Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta