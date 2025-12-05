El único centro público en Valencia que pertenece a la red educativa de la Unesco está en Alaquàs
El IES Dr. Faustí Barberá se une a un grupo internacional que promueve la educación como herramienta de transformación social en 167 países
El IES Dr. Faustí Barberá de Alaquàs ha celebrado esta mañana una importante jornada. El centro ha recibido una placa acreditativa que les reconoce como miembro de la Red de Escuelas Asociadas a la Unesco (redPEA). Esta red vincula a 10.000 escuelas de 167 países y, el de Alaquàs, es el único centro público de Valencia que forma parte.
"Nuestro instituto siempre ha estado comprometido con la educación como herramienta de transformación social, con el objetivo de superar las desigualdades, asegurando la inclusión educativa, la mejora de resultados académicos del alumnado y la mejora de la convivencia en nuestro centro, por eso para nosotros es tan importante pertenecer a esta red", ha expresado Javier Soriano, director del instituto.
Para formar parte de este grupo, el centro tuvo que presentar un proyecto que ha pasado tres fases: autonómica, nacional e internacional. «Hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer como sociedad la cultura de la paz y la no violencia, tenemos una deuda como sociedad, como profesorado con vosotros, nuestro alumnado», ha manifestado Soriano en un discurso dirigido a todos los estudiantes.
Colaboración con otros centros
El director declaró que esta red es el espacio que han encontrado para colaborar con otros centros nacionales e internacionales y trabajar conjuntamente temas como los derechos fundamentales, la dignidad humana, la igualdad de género, el progreso social, la libertad, la justicia y la democracia, el respeto por la diversidad y la solidaridad internacional. «Este reto consiste en ayudaros a que desarrolléis una conciencia crítica ante los problemas del mundo y el papel que podéis jugar en la solución de los mismos. También a que seáis conscientes de que las decisiones que tomáis cada día, vuestros hábitos y comportamientos, afectan a vuestro entorno y en definitiva en todo el mundo», ha finalizado.
La jornada ha contado con la presencia de Jesús Francisco Martínez, coordinador autonómico de la redPEA, a quien el director agradeció «la ayuda prestada desde el principio para cumplir nuestro sueño de pertenecer a este movimiento de transformación social». También han asistido la vicealcaldesa Marta Murciano, la concejala de Educación Mª Ángeles Espert Bosch y miembros de las familias del Consell Escolar.
