Medalla de oro a la policía en Paiporta: "Lo que vimos aquí tras la dana no se puede describir"

"¿Me puedo quedar más, jefa?, aquí nos necesitan", es lo que le dijo el intendente de la Policía Local de Alcorcón a su alcaldesa, Candelaria Testa, mientras estaba desplazado en la zona cero tras la dana. Así lo ha contado ella misma durante la entrega de la medalla de oro que Paiporta ha concedido a la Policía, y que ha servido para homenajear a los agentes que se desplazaron desde localidades tanto de la Comunitat Valenciana como de toda España y que hoy han estado presentes en el campo de fútbol de El Terrer de Paiporta, en un emotivo homenaje en el que ha sido inevitable retener las lágrimas.

Precisamente José Luis Almendralejo, intendente de la Policía de Alcorcón, tras estar más de un mes en Paiporta, aseguraba emocionado que "todos cambiaríamos está distinción por que no hubiera ocurrido lo del 29 de octubre".

"Un 'gracias' te hacía levantarte cuando el cansancio pesaba"

Con la voz quebrada, recordaba que "lo que vimos cuando llegamos no se puede describir. Silencio donde debía haber vida, calles irreconocibles, y en esos momentos, gestos pequeños como un abrazo, una botella de agua o un 'gracias' con la voz quebrada, te hacía levantarte cuando el cansancio pesaba". "Aquella madrugada cambió nuestras vidas. Nos unió como nunca antes, sin mirar jerarquías", añadía el jefe de la Policía Local de Paiporta, Manuel Ocaña, también muy emocionado.

El acto comenzaba con unas sentidas palabras del alcalde, Vicent Ciscar, quien aseguró que "es inevitable no acordarse de los vecinos que perdieron la vida en la dana, muchos de sus familiares están aquí presentes porque su ausencia nos sigue doliendo. Su falta nos hace seguir en pie para reivindicar su memoria e incluirla en la historia colectiva, porque no queremos que se cumpla lo que decía Saramago 'se empieza con el olvido y se acaba con la indiferencia'" .

A continuación se homenajeó a las 56 víctimas de Paiporta con la entrega de una corona de laurel, bajo el Nessum Dorma interpretado magistralmente por Saray García y Pascual Andrés.

Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, habló en representación de todos los alcaldes y alcaldesas invitados. "Nuestro reconocimiento a la ciudadanía por el arrojo para salir adelante. Tenéis nuestra admiración. Al igual que la ciudadanía de nuestros municipios, porque había mucha gente que quería ayudar, con recogida de ropa y alimentos", afirmó.

A continuación una representación de la ciudadanía, de todos las edades, salieron para recibir la medalla de oro otorgada por la Policía Local de Paiporta. Tras ellos uno de los momentos más emotivos.

La entrega de la medalla de oro a título póstumo al Guardia Civil que murió ahogado en el retén, Adolfo Torres Lafuente, recogida por su hermana.También se realizó un reconocimiento especial al chef Andrés y a Pipo, ciudadano que prestó su nave de Quart de Poblet para poder acoger y dar de comer a los agentes desplazados.

Los audios de la Policía

Los audios enviados a través de los walkie-talkies ese 29 de octubre de 2024 por los agentes de Paiporta, desesperados, pidiendo ayuda rompieron la rutina y el acto inevitablemente hizo recordar ese trágico suceso. "No sé si alguien me está escuchando, pero que llamen a los militares", o "hemos abierto un carril por la cv 406 para que entren los bomberos, por favor, necesitamos que venga un camión o alguien, por favor, que vengan", eran algunos de los audios mostrados.

"No sabemos la cantidad de personas que rescatamos de ascensores, de bajos, personas mayores en volandas, pero aún así seguimos sintiendo que fue insuficiente", señalaba una de las agentes de la Policía Local de Paiporta. Ella junto al resto de sus compañeros fueron los primeros en recibir la medalla de oro. Después le siguieron agentes de otras partes de España.