Este es el mejor bocadillo de Paterna

El mejor bocadillo de Paterna en 2025 se llama "Ruta 25". El año pasado fue el bar Velasco quien se coronó con su bocadillo "Paterna Ahora" y este año ha sido el Restaurante El Timón, en Vaterna, el que preside el podio de mejor esmorzaret. La tercera campaña de Sóc professional de l’esmorzaret, organizada por el Ayuntamiento de Paterna, a través de la Concejalía de Comercio, ha contado este año con la participación de un total de 37 bares y restaurantes de distintos barrios de la ciudad.

El concejal de Comercio, Lucas Jodar, se ha mostrado orgulloso de que "durante estas tres ediciones hemos comprobado que, cada año, no solo sigue aumentando la participación de nuestros bares y restaurantes, sino también la motivación, el ingenio y la creatividad a la hora de ofrecer una extensa, atractiva y apetitosa diversidad de bocadillos".

¿A qué sabe el mejor almuerzo de Paterna?

El bocata ganador, "Ruta 25", ha destacado por su combinación de ingredientes: solomillo, patata pochada, cebolla crispy y una salsa a elegir. Cabe recordar que el Restaurante El Timón había logrado el segundo puesto en las dos ediciones anteriores.

El segundo bocadillo más votado ha sido "Bravero", del restaurante Alas Brasas, elaborado con secreto a la brasa, bacon, patatas, queso cheddar, cebolla crispy, huevo frito, alioli y salsa brava; mientras que la tercera posición ha recaído en "Terreta", del Bar Velasco, con un contundente almuerzo a base de alioli, longanizas, chorizo, morcilla, ajos tiernos y salsa de la casa.

Los paterneros y paterneras que durante estas semanas han disfrutado de la cultura del esmorzaret con un recorrido por la hostelería local han conseguido una taza corporativa agotando las existencias, tras cumplimentar una cartilla con el sello de su visita a cuatro de los establecimientos colaboradores, desde el 11 de octubre hasta el 30 de noviembre.