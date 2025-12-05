Las obras por la dana retrasan la nueva autovía al aeropuerto de Manises al próximo verano

La carretera de acceso al Aeropuerto de Manises N-220 que hace de enlace también con el macropolígono de Fuente del Jarro (en Paterna) y la A-3 hacia Madrid volverá a estar operativa este verano después de iniciar los trabajos de remodelación en 2021. Se trata de una vía que soporta un gran volumen de tráfico y que divide en dos la ciudad de Manises. Una vez se culminen las obras, el municipio se coserá a través de un bulevar verde superior a la carretera nueva.

En un inicio, la previsión de apertura era el primer semestre de 2026, aunque finalmente volverá a estar operativa en verano de 2026, tal como han confirmado a Levante-EMV fuentes de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana. El paso de la dana en octubre de 2024 ha devenido, en la actualidad, en decenas de obras de gran envergadura en la comarca de l'Horta Sud. Una situación que ha influido de manera indirecta en los plazos de esta macro obra en la que el Ministerio de Transportes ha invertido cerca de 100 millones de euros. Este motivo, la reconstrucción de las infraestructuras de movilidad después de una tragedia histórica, es uno de los motivos por los que la nueva carretera se retrasará al segundo semestre de 2026.

Mapa de cómo quedará la parte superior de la obra de la carretera N-220 en Manises. / A.M.

Por otro lado, la delegación ya denunció hace unos meses que la demora de la conselleria de Industria para entregar unos informes sobre tendidos eléctricos podría comprometer el ritmo de trabajo de esta obra de la N-220. Unos plazos administrativos y burocráticos que también han tenido su impacto en la previsión inicial de fin de obra. Con todo, lo más seguro, según las mismas fuentes, es que este verano esté operativa esta nueva vía, fundamental para facilitar los accesos al aeropuerto y a las áreas industriales colindantes y aliviar el volumen de tráfico que soporta el casco urbano de Manises, con consecuencias diarias en el bienestar de la ciudadanía local, como vienen denunciando los vecinos de la calle Rafael Valls, a la entrada del pueblo.

Además de recomponer las vías de acceso a distintas zonas de trabajo y comunicación imprescindibles, el fin de obras supondrá una mejora en la calidad de vida a pie de calle, con una nueva zona verde que conectará, sin coches de por medio, ambos extremos de Manises y acabará con los ruidos y el polvo que soportan los residentes desde hace meses. En total, desde el inicio de las obras en el año 2021.

Una obra de 94 millones

Se trata de un proyecto de gran envergadura en el que el Gobierno de España invertirá un total de 94 millones de euros y que acabará con la división del municipio por el vial que da acceso al Aeropuerto de Valencia, situado también en Manises. En el proyecto etá contemplada la duplicación de la carretera y actuaciones paralelas para facilitar la accesibilidad a zonas con tráfico denso.

Una de estas intervenciones afectará a Fuente del Jarro, con una conexión directa desde la V-30. Con este nuevo acceso, que permitirá la salida hacia la V-30 en dirección A7 o en sentido Puerto de Valencia, Fuente del Jarro consigue amarrar una de sus reivindicaciones históricas: un segundo acceso a la segunda fase del polígono que consta como una obra complementaria a la total de unos tres millones de euros.

La intención del proyecto global es mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial así como "cambiar la fisionomía de Manises que ganará un espacio verde lúdico y deportivo y de convivencia, más habitable y más saludable", señalaba Pilar Bernabé en abril de 2024. Además, esta actuación "va a suponer la mejora de las comunicaciones entre polígonos industriales como Fuente del Jarro, favoreciendo la competitividad de las empresas y su conectividad".