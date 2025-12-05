Paterna da la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de luces

La luz de la Navidad vuelve a brillar un año más en Paterna. A las 17:30 horas de este viernes, 5 de diciembre, el Ayuntamiento ha celebrado el encendido oficial de las luces que inaugura la época más entrañable del año.

El evento, amenizado con música y villancicos en directo, animación con personajes infantiles y distintas sorpresas, reunirá a decenas de vecinos y visitantes en torno a un mensaje común: paz, solidaridad y buena convivencia.

Sagredo, Andrea López, las Falleras Mayores y la Reina de las Fiestas en el acto del encendido de luces. de Navidad esta tarde / A. P.

Esta cita, ya imprescindible en el calendario paternero, ha contado con la presencia del Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por la concejala de Fiestas, Andrea López junto con la Fallera Mayor Infantil, Celia Ballesteros, que será la encargada de pulsar el botón “mágico” del encendido. También asistirán la Fallera Mayor de Paterna, Rocío Navarro, y sus Cortes de Honor, así como la Reina de las Fiestas, Claudia Alacreu, junto a su Corte de Honor.

Principales calles

Este año, la iluminación navideña volverá a repartir su encanto por las principales calles y avenidas, plazas como la del Pueblo —con el tradicional árbol— y diferentes edificios y espacios emblemáticos, llenando de luz, color y ambiente festivo el centro y los barrios de esta gran ciudad.

Además del espectáculo visual de esta tarde, no faltarán los elementos navideños que invitarán a la ciudadanía a compartir momentos llenos de esperanza y armonía.

A los barrios

Con la misma ilusión, el espíritu navideño llegará la próxima semana a los distintos barrios del municipio. El Ayuntamiento ha programado el encendido de luces en Terramelar (Centre Cívic), La Coma–Mas del Rosari, Bovalar (Casas Verdes), La Canyada (Plaza Porta del Sol) y Lloma Llarga (Pista deportiva), del 10 al 14 de diciembre, con animación infantil desde las 17:30 horas y la visita de Papá Noel, que se encargará de recoger las cartas de los más pequeños hasta las 19:00 horas.