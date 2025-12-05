Esta es la programación especial de Aldaia Ràdio para Navidad

"La Navidad con tú" es el eslogan elegido para encarar unas fiestas navideñas en Aldaia dentro de las tareas de recuperación en las que se encuentra inmersa la localidad después de la dana del pasado octubre de 2024. Con el objetivo de seguir trabajando la oferta de Aldaia Radio, la parrilla se impregna del espíritu navideño con especiales como por ejemplo el de ‘Compraldaia’, y la Gran Feria de Acoda, donde Aldaia Radio mantiene su espacio en la calle, ‘Aldaia vive la fiesta’ y los invitados de lujo, los clavarios de Cristo 2026, entre otros muchas opciones de la parrilla de la emisora municipal.

Cobertura de la lotería

Por otro lado, un año más, Aldaia Radio hará en directo el sorteo más ilusionante del año, con sonido en tiempo real del Teatro Real de Madrid, con las voces de los niños y niñas de San Hildefonso. Además, en el sorteo del Gordo de Navidad de Aldaia Radio, que ya es tradición a la redacción de la emisora municipal, tendremos otras sorpresas. Nos acompañarán los comentarios de invitadas e invitados especiales y además caerán regalos por la audiencia del momento en la 89.4FM.

Con el asociacionismo de Aldaia

Aldaia Radio se suma a las campañas de las asociaciones y entidades del municipio que hacen acciones para ayudar a hacer más grande la Navidad en Aldaia. Por ejemplo, la emisora municipal está realizando campañas con Gente Joven, por su recogida de juguetes, con las personas mayores y la campaña de reparto de detalles del ayuntamiento, o con la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia y su espectáculo navideño de ‘Zambomba’ al TAMA entre otros.

Según la concejala de Aldaia Radio, Participación Ciudadana y Movimientos Vecinales, Laura Delgado, "es momento de apoyar entre todos y todas a nuestro tejido asociativo. Nuestras asociaciones estuvieron para ayudar en los peores momentos y ahora hay que ilusionarse juntos, seguir sumando. Aldaia es un municipio muy vive gracias a ellas y en la radio municipal siempre tendrán su espacio".