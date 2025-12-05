Quart de Poblet encenderá su Navidad el próximo 12 de diciembre con actividades para toda la familia

El Ayuntamiento de Quart de Poblet se prepara para celebrar la Navidad con una programación especial que llenará de magia, luz y participación las calles del municipio. La campaña, diseñada para fomentar el encuentro vecinal y dinamizar la vida local, comenzará oficialmente el viernes 12 de diciembre con una jornada dedicada especialmente a los niños y las niñas.

A partir de las 17.30 horas, la puerta de la casa consistorial se transformará en el ‘Pueblo de Papá Noel’, un espacio lleno de ilusión donde los más pequeños podrán entregar sus cartas y disfrutar de actividades como el pintacaras. Este ambiente festivo será el preludio del esperado encendido oficial de las luces de Navidad, que volverán a vestir de color el municipio durante todas las fiestas.

Como principal novedad de este año, el martes 16 de diciembre se estrenará una ruta navideña familiar con marionetas, especialmente diseñada para recorrer las calles de Quart de Poblet y redescubrir el encanto del alumbrado navideño desde una perspectiva innovadora. Esta propuesta convivirá con actividades ya consolidadas, como la tradicional carrera San Silvestre, que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre y que volverá a convertir el deporte en un punto de encuentro festivo.

La programación cultural y de ocio familiar continuará durante las vacaciones escolares. El Auditori Molí de Vila acogerá el musical “La gata con botas” el martes 23 de diciembre, mientras que el domingo 28 de diciembre se proyectará la película de estreno “Zootrópolis 2”.

Además, los días 29 y 30 de diciembre, la Fireta de Nadal se instalará en la pista deportiva junto a la Biblioteca Municipal, ofreciendo un espacio seguro y dinámico con juegos y talleres dirigidos al público infantil y familiar.

Campanadas para recibir el 2026

En el marco de la programación de las fiestas, Quart de Poblet celebrará la Nochevieja en el aparcamiento Roll de les Eres, donde la música de la DJ Raquel Maravilla dará inicio a la fiesta a partir de las 23.30 horas. Tras las campanadas, un espectacular castillo de fuegos artificiales iluminará el cielo de Quart de Poblet, dando paso a la actuación de la Orquesta La Fiesta, que acompañará a vecinos y vecinas en la bienvenida del Año Nuevo.

Una cabalgata para todos los públicos

El cierre de la programación llegará el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos. El desfile arrancará a las 18.15 horas desde la calle Ramón y Cajal y recorrerá diversas calles del municipio hasta llegar a la Biblioteca Municipal Enric Valor, donde tendrá lugar la Recepción Real para que los niños y niñas puedan entregar sus últimos deseos antes de la noche más mágica del año.

"Con esta completa propuesta navideña, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el mantenimiento de las tradiciones y la creación de espacios para el disfrute y la convivencia ciudadana en unas fechas tan señaladas".