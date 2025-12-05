Renfe inicia las obras de mejora de la estación de ferrocarril de Massanassa

Renfe ha iniciado este viernes las obras de mejora de las cubiertas y dependencias dela estación de Massanassa.Los trabajos incluyen la adecuación de las cubiertas de las plantas baja y primera, así como mejoras en las instalaciones y escaleras. La inversión de la intervención es de 141.981 euros y se ha previsto para su ejecución un plazo de 5 meses.

Las actuaciones en las cubiertas de la planta baja conllevan el levantamiento de teja cerámica con recuperación de piezas, el retejado y la adecuación de la cubierta, así como la impermeabilización.

Madera afectada por humedades

En cuanto a la cubierta de la primera planta se retirará la teja existente y la estructura de madera afectada por las humedades. También se tratará la madera existente para evitar deterioro y s einstalará nueva cubierta incluyendo aislamiento, impermeabilización ycobertura.

Respecto a las actuaciones en las dependencias, se demolerá la tabiquería interior y semontarán nuevas ventanas y puertas. También se pintarán las estancias y la fachada. Se cambiará la instalación eléctrica yel alumbrado y seinstalará la red depluviales.

120 trenes al día

La estación de Massanassa pertenece alas líneas C1 y C2de Cercanías del Núcleo de València y por ella pasan cada día más de 2.300 viajeros. Por ambas líneas - con 66 estaciones en total- circulan diariamente más de 120 trenes en ambos sentidos.

Con estaactuación, Renfer efuerza sucompromiso con la mejora continua de las estaciones de Cercanías, apostando por la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio.