Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renfe inicia las obras de mejora de la estación de ferrocarril de Massanassa

La compañía invertirá 141.981 euros en la mejora de la estación con obras que incluyen la renovación de cubiertas, instalaciones y escaleras

El plazo de ejecución es de cinco meses

Tren de cercanías.

Tren de cercanías. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Massanassa

Renfe ha iniciado este viernes las obras de mejora de las cubiertas y dependencias dela estación de Massanassa.Los trabajos incluyen la adecuación de las cubiertas de las plantas baja y primera, así como mejoras en las instalaciones y escaleras. La inversión de la intervención es de 141.981 euros y se ha previsto para su ejecución un plazo de 5 meses.

Las actuaciones en las cubiertas de la planta baja conllevan el levantamiento de teja cerámica con recuperación de piezas, el retejado y la adecuación de la cubierta, así como la impermeabilización.

Madera afectada por humedades

En cuanto a la cubierta de la primera planta se retirará la teja existente y la estructura de madera afectada por las humedades. También se tratará la madera existente para evitar deterioro y s einstalará nueva cubierta incluyendo aislamiento, impermeabilización ycobertura.

Respecto a las actuaciones en las dependencias, se demolerá la tabiquería interior y semontarán nuevas ventanas y puertas. También se pintarán las estancias y la fachada. Se cambiará la instalación eléctrica yel alumbrado y seinstalará la red depluviales.

120 trenes al día

La estación de Massanassa pertenece alas líneas C1 y C2de Cercanías del Núcleo de València y por ella pasan cada día más de 2.300 viajeros. Por ambas líneas - con 66 estaciones en total- circulan diariamente más de 120 trenes en ambos sentidos.

Noticias relacionadas y más

Con estaactuación, Renfer efuerza sucompromiso con la mejora continua de las estaciones de Cercanías, apostando por la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents