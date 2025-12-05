Torrent aprueba ayudas para adaptar baños y mejorar la accesibilidad en las viviendas

El Ayuntamiento de Torrent ha dado un paso decisivo en materia de accesibilidad doméstica con la aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos del Pleno de una iniciativa que establece la creación de una nueva línea de ayudas municipales destinada a la adaptación de baños en viviendas particulares. Un acuerdo que, además, pone el foco en la seguridad dentro del hogar, en la autonomía personal y en la atención a uno de los sectores de población más vulnerables: las personas mayores, las personas con discapacidad acreditada y aquellas con movilidad reducida.

La propuesta, que ha contado con el respaldo total de la corporación municipal, responde a una necesidad creciente detectada en numerosos hogares de la ciudad, especialmente en viviendas antiguas que mantienen bañeras tradicionales como única opción para el aseo personal. Esta configuración puede generar serias dificultades de uso y un elevado riesgo de caídas, uno de los accidentes domésticos más frecuentes entre personas mayores.

Un compromiso municipal reforzado por la accesibilidad y la seguridad

La corporación ha avalado la puesta en marcha de un programa municipal que permitirá subvencionar intervenciones clave en los baños de viviendas particulares, entre las que destacan la sustitución de bañeras por platos de ducha accesibles, la adecuación de pavimentos antideslizantes, eliminación de escaleras y la instalación de asideros o elementos de apoyo que faciliten la entrada, salida y movilidad en la ducha, entre otras modificaciones, contribuyendo así a reducir riesgos y reforzar la autonomía de las personas beneficiarias.

Con esta medida, se busca crear espacios seguros y adaptados dentro del hogar, una línea de actuación que se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para promover la autonomía funcional y el envejecimiento activo

Ayudas municipales dirigidas a colectivos prioritarios

El acuerdo aprobado fija que estas ayudas estarán dirigidas a personas mayores de Torrent, personas con movilidad reducida o con discapacidad acreditada, garantizando que los recursos municipales se destinan a quienes presentan mayores dificultades para realizar estas obras por sus propios medios.

La corporación ha coincidido en la importancia de trabajar para que esta línea de ayudas tenga continuidad en el tiempo, dotándola presupuestariamente en el próximo ejercicio e incorporándola como un instrumento estable dentro de las políticas municipales de accesibilidad.

La aprobación unánime de esta medida subraya el compromiso de Torrent con la accesibilidad universal y con la eliminación de barreras tanto en los espacios públicos como en el interior de los hogares. El acuerdo sitúa la adaptación de baños como una prioridad municipal en la que se conjugan seguridad, bienestar, autonomía personal y cohesión social.

Con este paso, el ayuntamiento reafirma su determinación de continuar avanzando en políticas que garanticen que todas las personas puedan vivir con dignidad, independencia y seguridad, promoviendo hogares más accesibles y una ciudad que cuida especialmente a quienes más lo necesitan.

La alcaldesa ha manifestado que "en una semana tan significativa como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Torrent reafirma su compromiso de ser una ciudad que elimina barreras, también dentro de los hogares. La aprobación por unanimidad de esta nueva línea de ayudas demuestra que, cuando se trata de garantizar derechos, de mejorar la autonomía y de proteger la seguridad de nuestros vecinos, la ciudad avanza unida. Adaptar un baño no es una obra menor: es dignidad, es bienestar y es oportunidad para que muchas personas puedan seguir viviendo en su casa con tranquilidad y sin riesgos”.

"Quiero destacar que los servicios técnicos municipales ya están trabajando en la incorporación de la dotación económica necesaria en los presupuestos del próximo año para que esta convocatoria de ayudas pueda ponerse en marcha cuanto antes. Es una prioridad que estas medidas lleguen a quienes más las necesitan. Seguiremos impulsando políticas que hagan de Torrent una ciudad plenamente accesible, inclusiva y comprometida con todas las personas y sus realidades”, ha añadido.